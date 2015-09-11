汇市一周综述：全球屏息以待美联储议息 离岸人民币风云突变劲升

图中为百元面额的人民币与美元纸币。 REUTERS/Nicky Loh

路透北京9月11日（整理 杜明霞） - 美联储升息前景仍不明朗，上周五公布的美国非农就业数据未能提供明确加息线索，而且最近一周出炉的数据为美联储是否会在下周升息也传递出不一的信号。不过日本央行进一步放松政策的可能性上升，支撑美元兑日圆上涨。美元兑日圆隔夜触及10日高点121.38。美元周线或录得1.5%涨幅。

隔夜离岸人民币突然大涨逾1%，市场人气因此好转，带动美股收高，同时拖累了避险货币日圆的需求。日圆兑欧元也处于守势。欧元涨至两周高点136.45日圆，本周已经上涨2.7%。

展望下周，重头戏当属美联储政策会议，全球市场将屏息以待将于17日1800GMT出炉的美联储利率决定和政策声明。中国周日将公布工业生产及零售销售数据，料为下周市场走势定调。此外，美国、英国、欧元区将公布通胀数据，为市场研判经济形势提供更多线索。

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**全球屏息以待美联储议息**

美元兑日圆周五扩大涨幅，因日本央行进一步放松政策的可能性上升，而澳元受益于乐观就业数据走升后依然站在高位。美元兑日圆涨0.2%至120.82，前夜触及10日高点121.38。美元周线或录得1.5%涨幅。

美元兑日圆周四获得提振，有媒体援引日本自民党众议员山本幸三的话报导称，日本央行10月30日的政策会议，将是进一步放宽货币政策的“好时机”。

作为日本首相安倍晋三的顾问，山本幸三已经不是第一次公开表达对货币政策的看法。但这次发言的时间却引起市场深思，因近来日本数据疲软，股市陷入动荡。

“海外市场参与方对于日圆的态度，取决于日本央行是否进一步放宽政策，一位官员发表这样的评论自然引发日圆卖盘，”瑞穗银行市场策略师Daisuke Karakama说。

“但我们也需要明白，目前安倍政府可能不希望进一步宽松政策，因为这可能使日圆贬值，压低实质工资，”他说。

日圆兑欧元也处于守势。欧元涨至两周高点136.45日圆，本周已经上涨2.7%。

**美联储升息前景不确定**

上周五出炉的美国非农就业数据未能提供明确加息线索，近日好坏不一的经济数据为美联储是否会在下周升息传递出矛盾的信号。

美国政府报告显示，上周初请失业金人数减少，这是就业市场的利多信号，为美联储将在下周或今年稍晚升息提供了依据。

但另一政府报告显示，上周美国进口物价下滑1.8%，因汽油等一系列商品成本降低，7月进口物价降低了0.9%。

“该数据令联储陷入两难境地：既有迹象显示就业市场吃紧，也有迹象显示通胀仍低。”Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore指出。

**离岸人民币隔夜突然劲升**

美元隔夜承压，因离岸人民币疑似在中国国有银行干预下大涨1.2%，这也为澳元带来提振。周五离岸人民币企稳，基本持平。

“离岸人民币跳涨促使人民币在岸和离岸的价格差距大幅收窄，表明官方对人民币离岸贴水感到不安，”西太平洋银行驻悉尼的资深外汇策略师Sean Callow写道。

Callow指出，在有进一步指示之前，这进一步加大了美元兑人民币中间价倾向于下行的风险，而且可能会持续到中国国家主席习近平本月稍晚访问美国之行，Callow表示，习近平将不会希望在访美期间人民币成为一个热点话题。

一个月前中国意外让人民币兑美元贬值，市场受到惊吓，并引发了对全球货币战的讨论。在中国政府试图抑制股市跌势之际，人民币贬值也加剧了对中国经济放缓的担忧。

人民币走势出现逆转，尽管幅度不大，但对市场人气产生了影响。

人气好转带动美股收高，同时拖累了对避险货币日圆的需求。

澳元兑美元持稳在0.7067美元，隔夜大涨0.8%。

澳元周四受到新西兰央行降息的间接冲击而下跌，新西兰央行降息使新西兰元重挫。不过澳元当日稍晚触及九日高点0.7100，因市场焦点转向远好于预期的澳洲8月就业数据。

英镑上扬，之前英国央行决策官员认为，中国股市重挫给全球经济造成的威胁，并未构成英国经济放缓的迹象。英国央行的乐观预期推动英镑一度升至两周高位1.5476美元，最新报1.5443。(完)

(审校 屈桂娟)

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