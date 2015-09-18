一周综述：美联储“史上最受瞩目”会议落幕 仍可能年内升息

路透台北9月18日（整理 张明钧） - 本周美元大致维持弱势格局，开始市场还没完全扬弃美联储升息预期，美国公债收益率上扬，使美元获得利差题材支撑，但随后美联储维持利率不变的决议出炉，美元全线溃败，兑欧元触及三周低点，美元指数至周四为止下跌0.6%。

美国近日公布的数据大致都有不错表现，8月核心零售销售强劲成长，7月增幅也有不小幅度的上修；新屋开工及建筑许可均显示房市景气稳健扩张，而9月NAHB房市指数更是创下近10年来最高，这都显示内需相当活络。就业市场方面，9月12日当周初请失业金人数向1973年以来最低水准靠拢，且连续第28周低于30万人水准，说明就业增长速度在8月下滑之后又再次发力。

那是什么阻碍美联储升息？美联储主席叶伦在会后记者会上表示，决定再等一等的原因在于海外不确定性及通胀趋弱，而升息的时机仍将取决于之后公布的数据，她并称首次升息的具体时间的重要性远不及整体升息路径，而她也提到若各项条件趋弱，升息路径可能更为平缓。

继美联储公布决议后，下周还将有多位美联储官员发表谈话，预料将透露出个别决策官员对于升息看法。另外欧洲央行是否考虑扩大宽松以刺激通胀，总裁德拉吉或将在下周向欧洲议会报告时给个说法。若金融市场维持平静，预料这些官员的谈话内容将成左右汇市关键因素。

**美联储会议落幕**

美联储终于结束了这次“史上最受瞩目”会议。之所以被认为是“史上最受瞩目”，一方面是因为这有可能是美联储10年来首度升息的会议；另一方面在全球化程度越来越密切的现在，美联储的升息决定牵引全球资金流动力量更加强烈，也因此在美联储决议出炉前，市场可谓“窒息”以待。欧元/美元在本周四决议出炉前仅在约120个跳动点的区间波动，美元/日圆的波动区间则只有150个跳动点，而在美联储决定按兵不动之后，美元兑欧元及日圆分别骤跌1%及0.5%。

就美国经济数据来看，除了制造业表现相对疲弱之外，就业市场强健，房市热络，核心零售销售升势良好，在实体经济表现良好之际，为何美联储决定不升息？

从美联储主席叶伦的谈话可以看出，决定不升息是因为对其稳定物价职责、亦即通胀低迷感到担忧，而她认为通胀低迷的原因并非美国经济有问题，而是受到全球情势发展的影响，近期油价进一步下滑以及美元升值，将导致相关压低通胀的因素需要更长的时间才会消退，预计未来几个月通胀将保持相当低的水准，而市场通胀指标也暗指通胀预期下滑。

“我认为叶伦有关低通胀，还有强势美元及全球经济转弱打压通胀的评论，在年底之前都不会改变，12月会议升息与维持政策不变的呼声又可能呈现拉锯。我认为经济基本面不太可能很快出现变化，因此我认为10月就决定是否升息可能为时过早”，芝加哥Nuveen资产管理公司固定收益联席主管John Miller说。

美联储会议结束后的最新路透调查显示，17家参与美国公债标售和纽约联邦储备银行公开市场操作的初级市场交易商中，有12家预测美联储将会在12月加息。还有两家预测是在10月，另外三家认为在2016年3月。

**中国因素**

叶伦在记者会中提到，升息一事之所以再等上一等，是鉴于海外不确定性及通胀趋弱，在被问及中国问题时，她称金融市场发展反映出对中国经济下滑风险的担忧，新兴市场资本严重外流，因此主要关注的是中国和新兴市场风险及外溢效应。显然在这次会议中，中国和新兴市场的表现在阻却升息上的确发挥了一定作用。

从主要国家对中国出口数据来看，中国需求放缓的确令人忧心。日本公布8月对中国出口较上年同期减少4.6%，而德国今年上半年对中国出口仅成长0.8%。分析师认为，未来市场将更加关注中国及新兴市场情势，藉以揣度未来美联储动向及美国经济前景。

RBC全球资产管理美国股票交易主管Ryan Larson表示，“显然，鉴于中国和新兴市场近期的发展，美国市场可能会斟酌美联储在政策声明中所提及的中国或新兴市场情势发展所造成的影响究竟意味着什么，会对美国未来的前景造成怎样的影响。”

**其他国家央行动态**

除了美国以外，最接近升息之路的就属英国，而英国央行总裁卡尼本周重申，是否开始升息的决定将在年底前后变得更明朗化，另外两名政策委员福布斯及威尔对于升息的态度也更为迫切，分析师则多认为该行将于明年第一季升息，这也成为支撑英镑的主要因素。

日本央行本周会议则是一如预期的按兵不动，但称新兴市场需求放缓正在给日本经济造成进一步的压力；该行没有扩大刺激政策，保留有限的政策选项，用于应对万一美国升息引发全球市场动荡。

瑞士央行则是维持负利率政策不变，并寻求削弱“明显高估”的瑞郎，不过其预计在低油价的影响下，将迎来一波较预期严重的通缩。总裁乔丹指出，将依据通胀展望做为升息时机指引，在“可预见的未来”应会维持负利率。

展望未来一周，美联储将有多位官员发表谈话，这料将成为研判美联储升息时程依据。欧洲央行总裁吉将在欧洲议会发表谈话，观察重点将是他是否会论及欧元区通胀低迷，以及是否有再扩大量化宽松的可能。最后，但或许也是最重要的，是中国金融市场经历了近期的起伏动荡之后，是否真的已经到了平稳过渡阶段，预料各国央行官员将对此密切追踪。(完)

(审校 屈桂娟)

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