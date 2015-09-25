综述：中国汇改“掺沙”引争议 行政管制应只是短期措施

图为透过镜片看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

路透上海9月25日（作者 张金栋） - 8月11日中国央行完善人民币中间价形成机制给市场带来巨大冲击，央行不得不后续出台一系列行政监管措施，引来不少争议，因为这会削弱市场效率，而单边限制措施亦可能让整个外汇衍生品市场大幅萎缩。

但分析人士也指出，汇改阵痛期而采取部分临时性管制措施或是不得不做的选择，因为市场恐慌可能引发汇率超调，甚至可能引发系统性风险；当然扭曲的市场即使严格管制也未能抑制投机，因此一旦市场趋于稳定，限制措施应及早解除，理顺市场是关键。

“这次汇改后续是加了很多限制，但央行目标提升人民币汇率弹性和退出常态式干预，从成交量逐渐回归看，央行干预压力逐渐减小，应该说离汇改的目标越来越近了，当然要退出常态时干预还需要些时间。”三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳表示。

8.11汇改之后，不管是人民币兑美元成交量，还是外汇储备减少、代客远期结售汇逆差额，代客远期净售汇等均创出天量，足见汇改对市场的冲击。

为了应对这种状况，或者减少央行维稳压力，降低汇率超调风险，监管层在汇改政策公布后陆续出台一系列宽进严出的政策（具体附后）。分析人士普遍认为，在市场处于比较不理性的时候，监管层出台一些限制措施，确保汇改顺利推进，是可取的做法。

当然这些管制措施也引来非议，行政措施是是市场化的倒退，而且对远期和合成远期购汇手续高额手续费等措施，足以让整个远掉期市场业务萎缩，不利于市场建设，好比“把洗澡水连同小孩一起倒掉”。

但当前中国外汇市场结构和条件下，汇改或只能“近三退二”。“市场对汇改反应还是比较激动的，没有管制的自由浮动冲击太大，在汇改过程中有一些管制措施，确保汇率不过分超调，或者偏离均衡水平太远。”三菱李刘阳称，“等到市场再次恢复平静，这些措施会慢慢撤掉。”

和8.11汇改前相比，现在人民币中间价和即期价非常接近，市场亦逐渐接受中间价的新定价方式，随着行政管制措施的渐次生效，以及央行不断在各个市场干预，离岸和在岸人民币价差的收窄，套利需求亦明显减少。

从人民币兑美元成交情况看，汇率亦趋于稳定，人民币兑美元从9月1日至今的日均成交量已经从8月11日至31日的日均356亿美元下降到230亿美元，和汇改前15个交易日日均的207亿美元相差并不大。

中国人民大学国际货币研究所特约研究员孙鲁军撰文指出，一系列政策措施的“叠加效应”之下，9月份银行结售汇逆差可能会较8月份有所减少，甚至可能出现较小金额的顺差。

**行政措施只能是暂时性的**

就在9月1日路透独家报导央行将对远期购汇征收20%风险准备金消息之时，就有分析人士指出，如果只是堵远期购汇的话，并不完整，市场会以合成远期等方式来应对，果不其然，一个工作日之后央行就细化了相关措施，将合成远期等形式的购汇纳入风险准备金征收范围，随后不断修补漏洞，同时鼓励资金境内结汇，放宽人民币资金池业务，全力平衡结售汇需求。

分析人士也指出，行政措施只能是暂时性的，而且可能伤及真实需求，811并非汇改终点，应该适时逐渐放宽或者取消行政管制。

“央行也是不断向市场学习，我感觉很多政策的出台是发散的，目的是要限制这些非真实需求的购汇，包括抑制套利，至于哪个政策会有效，并不知道，那就全上，有时候就会误伤到真实的需求。”一中资行分析人士如是说。

他并认为，由于真实需求的购汇是刚性的，就算增加一定的成本，也不会取消，但对套利就不一样，短期的政策风险加上央行可能在各个市场出其不意的入市干预，足以震慑这部分需求。

而近期购汇需求难消，由于市场结构问题，央行难以退出常态式干预，当然除了有套利因素存在以外，还有居民企业对人民币继续贬值的担忧，而行政措施可能会加深这种情绪。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮则指出，“不少居民企业是有购汇意愿的，暂时只是出于引而不发的状态，一旦出现一些负面的情况，或者价格明显波动，那这部分需求可能会很快被激发出来。”

他亦指出，行政管制长期并不可持续，扭转对购汇的心理预期，还是要通过宏观经济的改善来正面影响市场。

中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，“人民币汇率不存在持续贬值的基础，不能因为人民币短暂贬值而否定这一次汇率改革，不能因为金融市场波动而延误改革时机。”

因为扭曲的市场即使是严格管制，投机依然猖獗，而管制并不能减少市场波动，目前推进汇率改革正当其时，盛松成说。(完)

附：8月11日以来监管层部分监管措施一览

8月12日

外管局发布《国家外汇管理局综合司关于加强近期银行代客售汇业务监测的紧急通知》就要求国有大行和部分主要股份行加强代客售汇业务的监测，并每日报送。

8月27日

住建部、商务部、人民银行、外汇局和发改委联合发布新政，取消外商投资房地产企业办理境内贷款、境外贷款、外汇借款结汇必须全部缴付资本金要求。

8月31日

中国央行宣布将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。

9月2日

中国央行再度火速发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

9月3日

国家外管局上海分局近日下发文件，要求区域内银行加强外汇业务管理，并接受外管局关于银行办理外汇业务过程真实性、合规性审核履行情况的专项核查。

9月10日

中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并降低企业准入门槛。此举是人民币国际化稳步推进的最新进展，有利于企业境内外统筹配置以降低资金使用成本。

9月11日

中国央行日前督促银行重点关注人民币NRA账户（又称境外机构境内账户）购汇操作，企业需提供购汇业务背景资料，且只能将外汇汇至境外外币结算账户或者境内离岸账户，不得汇至境内外汇结算账户或外汇NRA账户。

9月18日

中国央行近日要求严查人民币参加行购售汇业务的真实性，防范跨境套利；并已上调个别银行的人民币即期购售汇平盘交易手续费至0.3%，此举或令汇差套利空间进一步收窄。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 33,048.4 127

渣打 25,037.7 65

法巴 17,694.7 57

星展 6,604.4 34

中行 4,305.2 15

**本周市场动态**

--英国财政大臣奥斯本周二表示，尽管近期市场有波动，但投资者对离岸人民币的交易需求依旧巨大，而且未来还会增长。奥斯本希望中国增加在英国的投资，并希望伦敦成为欧洲主要的离岸人民币交易中心。

--人民币在全球支付的“高速公路”即将正式开通，三位消息人士周二透露，中国央行已下发人民币跨境支付系统（CIPS）的业务规则，其中有19家银行获得CIPS第一批直接参与者资格。