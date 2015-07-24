热点聚焦：中国外储信披升级至SDDS接轨国际 自亮底牌缘于有底气

路透北京7月24日（作者 倪蔚丹） - 全球最大规模的外汇储备正在露出庐山真面目。中国央行开始按照与国际接轨的SDDS（数据公布特殊标准）披露外汇储备，偿付能力、资产构成及操作等诸多细节将首度公诸于众。此举表明外储多元化初具雏形，使央行具备自亮底牌的底气，通过提升数据透明度，步步为营推进资本账户开放。

央行网站上周五按新标准公布了“国际储备与外币流动性数据模板”，其中，官方储备资产和其他外币资产（表一）是对外汇储备的总览，外币资产预定短期流出净额（表二）与外币资产或有短期流出净额（表三）强调了短期外汇储备资产可能发生扣减的情况，而备忘录（表四）是对数据细节的补充，包括每年至少公布一次储备的货币构成。

“对于外汇市场来说，可能更多关心的是表二和表三。”北京金融衍生品研究院首席宏观研究员赵庆明对路透表示，这些关于外储具体运用与短期可能流出的数据，对于国际上主要的外汇交易商用处非常大，因为可以清楚地看到储备资产实际的偿付能力，了解危机时期中国到底能动用多少资产。

中国央行今年全力推进的资本账户对外开放进程，并未因6月中旬以来股市暴跌及随后的政府救市而踟蹰不前。央行近日不仅拓宽境外机构在中国债市的准入手续、投资范围和取消配额，还将外储信息披露完成从从GDDS（数据公布通用系统）到SDDS升级，以提高数据质量、弥补缺口、提高可比性和透明度。

同时，外管局也全面采纳SDDS统计外债，新公布纳入人民币外债的全口径外债数据，此前其已按国际货币基金组织（IMF）最新标准编制国际收支平衡表。专家认为，上述举措一脉相承，着眼于资本账户开放和人民币国际化的大局，也不排除与推动人民币纳入SDR（特别提款权）的目标有关。

IMF团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR，但仍不确定。该团队在评估后提出的主要顾虑包括市场准入，以及资本项目仍不开放的前提下，投资人的进、出是否都能不受影响；他们同时还要求增加市场的透明度。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，根据SDDS标准来披露金融数据，相当于有了IMF的背书，能够更好的掌握中国外汇储备的偿付能力。表二与表三虽然目前还未有具体数据，但其反映的是外汇储备未来可能发生的变化，特别是反向的变化，这意味着储备资产未来的流出量。

“资产再多，如果未来要流出很大，你的义务很多，那显然储备的安全性要讨论。”他强调，分析储备资产不能仅着眼于存量数据，还应关注负债义务。

此前中国外管局每季度披露的国际收支平衡表包含外汇储备的净流量数据，而新的“国际储备与外币流动性数据模板”中则含有存量余额数据，新增的其他外币资产、外币资产短期预定流出与或有流出净额等数据细节，更有助于把握外汇储备的实际偿付能力与操作细节。

谢亚轩并指出，表四中“与汇率指数挂钩的短期本币债务” 应该是响应1994年墨西哥危机而创设的，当时墨西哥为稳定外国投资者信心，曾用与美元挂钩的短期债券取代与比索挂钩的短期债券。虽然本币债并不直接消耗外储，且不存在货币错配和汇率风险，但其一样会有偿付风险，尤其是与汇率挂钩的情况下。

SDDS是IMF于1996年发布的，目的是引导那些已经参与或正在寻求进入国际资本市场的成员国进行经济与金融数据的对外披露。目前，已有73个经济体采纳SDDS，其中包括所有发达经济体，以及俄罗斯、印度、巴西、南非等主要新兴市场国家。中国此前一直按GDDS对外公布宏观经济数据。

央行上周五首次按月公布的官方储备资产数据显示，外储规模正在告别高处不胜寒的局面。6月末外汇储备余额为3.69万亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平；同时黄金储备规模调整为5,332万盎司（折合1,658吨），较2009年4月底以来的规模增加了604吨。

**自亮底牌的风险无须过虑**

中国披露更为详细和透明的外汇储备数据，也引发一些业内人士对外储“亮底牌”，并可能招致外部攻击的担忧；但鉴于流动性是中国外储运用的基本原则之一，且中国外储多元化操作趋势愈发明显，总体风险无虞。

业内人士指出，中国外储中大部分是债券类投资，且以高信用等级债券为主，因而短期波动不会太大，不会对外汇储备的经营构成太大的影响。而且采用SDDS标准的诸多国家并未因细节暴露而招致风险，加之中国一万多亿美元的外债水平很低，因而无需过虑。

“真的有病也不能怕检查，不能藏着掖着，有问题解决问题，没问题提高透明度。”谢亚轩认为，采用新标准公布金融统计数据是中国与国际接轨的必要一环，不能因噎废食。

中金公司研究部宏观组经济学家刘博表示，虽然中国目前并未公布外储的具体币种结构，但根据美国财政部等公布的数据，中国外储中以美元资产居多；而美元资产中大部分为美国国债，其安全性和流动性无须担忧。而且，中国外储的运用正积极地进行多元化调整，更增加了其抗攻击性。

他并援引近期中国央行注资国开行，以及此前外管局出资丝路基金等外储投资的案例指出，相比此前更多地投向美国等发达国家，如今投向周边那些与中国推行“一带一路”等战略相关联的国家，在外储的投向中更占据上风。

三位消息人士上周对路透表示，中国央行以外储委托贷款债转股的形式曲线注资国家开发银行480亿美元。国务院4月曾公布三家政策性银行改革方案，其中实质性内容之一就是对其补充资本金、提升资本实力、强化资本约束机制。此前，外管局还以外汇储备通过梧桐树公司出资65亿美元，成为丝路基金第一大股东。

美国官方今年5月发布的报告显示，中国央行外汇储备投资在美国证券资产的比例从2009年6月末的69%下降至2014年同期的46%，中国共持有18,170亿美元美国证券资产，其中股票为3,200亿，长期国债12,607亿，两房为主的机构发行的资产证券化产品1,880亿美元，此外还包括少量的公司债，一年期以下的短期债券投资为90亿美元。

而随着外储披露频率的提高，按月公布后其关注度理应会随之提高。刘博指出，随着中国对不同资产配置比例的调整，这种交易性因素可能会造成相关资产价格的短期波动。

华创证券全球宏观分析师徐阳亦称，月度数据属于相对的高频的数据，关键是要观察外汇储备的总额变化，并从其结构性变化判断外汇储备的投资偏好。近期中国央行增持黄金，金价不涨反跌，除了数据公布滞后的影响外，更主要的是其增持量严重低于市场预期。

对于按新标准披露的外储数据，透明度也并非没有提升空间。谢亚轩以官方储备资产和其他外币资产（表一）中所列的“其他外币资产”为例指出，其中提到了“未列入官方储备的贷款”为565.08亿美元，这个是否和外储委托贷款有关，尚有待明确。（完）

参考央行相关数据，请点选 here

(审校 黄凯)

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