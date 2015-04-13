焦点：英国大选后若现政治僵局 仍可能让英镑投资者措手不及

英国首相卡梅伦4月6日在布里斯托的一场竞选活动上演讲。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦4月10日 - 对于担心5月选举可能导致英镑大幅波动的英国企业来说，使用期权对冲风险的成本上个月飙升，而组建联合政府的谈判若久拖不决，可能令该成本进一步上升。

英镑兑美元本周触及五年低位，与此同时5月7日大选后很快到期的外汇期权的价格触则及数年高位。

同时，在将面临一个冗长的政治讨价还价预期之下，对于覆盖在此之后的数周及数月风险的合约，银行也已经在提高收费。

不过数据显示，很多投资者对于选举后可能的震荡仍基本未做保护，分析师称这可能导致选举临近时蜂拥寻求保护的情况。

“市场看来仍然太盲目乐观，”南非标准银行G10汇率研究主管Steve Barrow称。

“大选后的三到四周内，你必须小心谨慎。我认为随着选举时间的临近，市场也会倾向于这样预测。”

民意调查显示，执政的保守党与主要反对党工党在5月7日投票前可能并驾齐驱，苏格兰民族党则有望成为议会中的第三大党。

这可能导致出现无多数议会的情况，也就是说没有任何政党能够完全控制议会，意识思想上的分歧可能让组建政府的谈判久拖不决，甚至最后再次选举。

议会委员会上个月发表的一份报告警告称，要想组建联合政府或者达成非正式安排以取得小党派在某些问题上的支持，所需时间可能要比2010年上次大选后还要长。

巴克莱策略师Hamish Pepper说，在用于对冲货币敞口风险或押注货币涨跌的一些期权价格中，并没有反映上述预期。

例如，现在对冲未来三个月英镑波动的成本，比苏格兰2014年独立公投之前的水准还高，但与2010年英国大选前水准相去不远。

“随着人们愈发关注联合政府谈判过程是否会延长，我们认为期权价格仍有上涨空间， ”Pepper指出。

巴克莱分析苏格兰公投前后的交易情况发现，英镑对于波动性对冲成本上涨现象会变得反应敏感，因而形成恶性循环。

要求不具名的多位大型银行交易员表示，他们已经将这些较远天期期权的报价提高，希望投资人不要购买。他们也预期英镑在大选前后将会受创，不希望选错边押注。

最新民调图表(here#section-2-polls)

**情况更加复杂**

渣打银行分析显示，自从1997年，英镑在每次大选前两周都会被抛售，而且在大选投票期间波动会更加剧烈。

2010年，英镑兑美元在大选前两周下跌逾9%，在其后两周又续跌6%。

但自那之后，英国都在大选后五天之内组成联合政府，因此市场都很快反弹。

但这次大选情况更加复杂，有更多政党可能参与组建联合政府的谈判，其中很多政党对待特定问题都持分歧立场，比如保守党承诺就英国是否留在欧盟举行公投。

鉴于美国今年将升息，这种承诺也可能对英镑造成冲击。

不过一些人称，担忧过度了。

“已经经历过一次，花费了五天时间，这略微形成了一个新的预期，那就是如果花费数天甚至更长的时间，天也不会塌下来。在2010年以前，即使花费五天时间也是不多见的，”Institute for Government的成员Akash Paun说。

在大选结果公布到5月27日之间，各政党将有三周左右的时间进行协商。5月27日，伊丽莎白女王计划安排新政府准备的一项立法议程。

在长达五天的讨论后，议会对计划的投票将测试是界政府的实力。

如果遭到议会的否决，反对党将有机会尝试组建有望赢得议会信任投票的新政府。如果再次失败将可能导致重新选举。

分析师警告称，选举程序持续的时间越长，急于对冲风险敞口的投资者将更多，英镑也可能变得更弱。

“市场对选举的预期一直是带上乐观情绪的，”南非标准银行的Barrow说。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵/蔡美珍/杜明霞/秦德兴; 审校 王洋/王颖)

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