分析：英国消费者支出料将创10年最快增速 告别危机后的俭省时光

2015年5月19日在伦敦拍到的一家超市内的购物车图片。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦6月9日 - 英国消费者似乎终于准备像以往那样慷慨花钱了。随着生活基本用品的价格下跌，他们有更多钱可以外出用餐和旅游，让经济在遭受海外需求疲弱之际获得一臂之力。

2009年结束衰退之后，高通胀、薪资增幅微薄、失业率上升等现象，长期抑制了消费者支出。

去年时，英国人花在日用品上的支出经通胀及人口增加调整后，仍然低于金融危机之前的水平。

这代表了比起前几次经济衰退过后的情况，这一次手头拮据的时间为期更久，想再次见到危机之前的消费水平，可能得等到明年。

但是，迹象显示支出动能正在随薪酬回升而加速，而且全球油价及粮食价格大跌之后，英国通胀已降至55年低点。

英国央行上月预估，今年实质支出料增长2.75%，将是10年内最快增速。消费者支出在英国支出中的占比将近三分之二，和其他大型发达经济体相比仅次于美国。

Visa Europe表示，5月消费者支出较上年同期增加2.6%，此前创2008年底以来最大三个月升幅。

上周在伦敦东部的一个大型购物中心，可以看到消费者很乐观。

“我增加了支出，因为我的生意做得很好，”现年48岁的Rachel称，她为儿子新买了一双运动鞋。

Rachel在网上卖服装和珠宝，她拒绝透露自己的姓氏。她一周要来这个购物中心最多四次，看电影、吃饭或者购物。

投资集团Shore Capital的零售专家Clive Black表示，这种情况很典型，“过去五年中‘可以负担得起的享受’，为结构性改变奠定了基础。”

英国人外出就餐的比例约达35%，而危机前为30%。Black预计，这个比例最终将向美国的50%靠拢。

对大型超市而言，这意味着衰退尚未结束。Black表示，金融危机期间节俭的食品消费习惯难以改变。

“电视机、和汽车的购买量增加，消费者度假档次提高了，我们看到消费者以外食代替在家用餐。”Sainsbury(SBRY.L)上个月公布10年来首次亏损后，首席执行官Mike Coupe如此表示。

市场研究公司尼尔森(Nielsen)表示，相较美国、德国和法国，过去一年英国民众对于假期支出和住家改善的消费意愿上升得更多。

**复苏不均？**

但这些习性，加上海外投资回报欠佳，使得英国去年对全球的经常帐赤字创新高。

“消费者仍渴望进口许多海外商品。”编撰Visa数据的金融服务公司Markit经济分析师Paul Smith说。

英国央行上周指出，消费者贷款正以2007年以来最快速度上升。

“最大问题将是利率何时再度收紧，”Smith说。多数经济分析师预期，央行明年将开始将利率自0.5%的记录低点缓步调高。

这家官方的预算监测机构预测，由于家庭放慢偿债步伐，未来几年无担保借款在收入中所占比例也将稳步上升；这类贷款通常用于消费者支出融资。

不过在欧元区大部分国家对英国出口商品的需求缺乏的情况下，由消费引领的复苏或许只是“两害相权取其轻”。欧元区是英国最大贸易伙伴。

花旗首席英国分析师Michael Saunders表示，受助于薪资增长更为强劲、房价攀升以及过去采取的审慎措施，未来几年英国家庭将有增加支出的空间。

与此同时，他说，英国也能弥补其经常帐缺口，因为英国的投资者回报比欧洲其他地区高。

把金融危机以来落下的功课补上去，这比寻找消费、投资和出口的最佳经济组合更加紧要。

“摆在英国面前的有两个选择：要么接受不均衡的经济成长，要么经济成长速度无法超过欧元区，”Saunders表示。(完)

(编译 李婷仪/许娜/张若琪/王颖；审校 徐文焰/艾茂林/蔡美珍/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。