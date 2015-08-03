焦点：英镑走强为英国央行决策者带来难题

图为英国央行行长马克·卡尼在英国林肯大教堂发表演讲。 REUTERS/Andrew Yates

路透伦敦8月3日 - 英国央行进一步朝2007年以来首次升息的方向前进，然而英镑走强正使得该行内部决策者在何时启动升息的问题上发生分歧。

该行周四将发布一系列公告，其中包括对通胀的预期，这将使投资者进一步感受到央行可能加息的步伐有多快。

英镑兑主要贸易伙伴国的货币上个月创逾七年最高水平，因随着英国经济恢复有关加息的预期升温。关于英镑走强的影响将持续多久，英国央行本周或将表态。

英国央行决策者必须决定进口商品价格下跌及海外对英国产品需求减弱之势是否持续得足够长，足以支持下调未来两年通胀预估。民间分析师通常将这解读为，这是央行在未来几个月不太可能升息的信号。

但如果其他因素显示在稍长的时间内存在物价压力，部分央行决策者可能仍希望收紧政策，比如薪资增长相对于生产力小幅复苏的速度。

“到那时，关于利率的决定就变得更加复杂，”前英国央行预测人员Robert Wood表示，他现在是美银美林的一名分析师。

虽然英国央行往往会忽视对通胀率产生短暂影响的因素，比如石油和粮食价格的波动，但汇率大幅波动介于短期和长期影响因素之间。

当前的预测是，两年后英国通胀率将由零反弹至央行2%的目标水平。但如果周四的预测显示，要达到这一水平需要的时间可能更长，那么明年初之前升息的机率就会下降。

**出现分歧**

根据央行7月初的会议记录，关于英镑强势能在多大程度上抵消薪资上涨对通胀的影响，英国央行官员的意见有分歧，部分官员料在本周会议上就支持升息。

英国央行总裁卡尼7月16日讲话的语气更加谨慎，他说英镑过去两年升值18%，可能产生“较大”和“持续”的影响。

他表示，到年底前后，是否有必要升息会更加明朗。

在美联储升息前景不确定的情况下，卡尼本周可能不会大谈升息前景，以避免把英镑汇率推高。

英国上次受到类似幅度的汇率波动冲击时，对通胀率影响持续的时间长于英国央行的预测。上次是在金融危机爆发时，当时英镑贬值逾四分之一。

这次进口物价下降的幅度低于央行预期。不过决策者们可能断定，英镑强势产生的影响，可能较以往需要更长时间才能显现。(完)

(编译 孙国玉/李春喜 审校 张明钧/高琦)

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