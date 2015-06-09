焦点：黄金走势胶着浇熄亚洲买气 中国股市火爆抢去风头

2015年6月5日在马德里拍到的金质藏品。 REUTERS/Andrea Comas

路透新加坡6月9日 - 尽管近来金价下跌，但投资者预期会进一步下挫，而且中国股市大涨提供的收益更高，这些因素打击了黄金在亚洲的买需。

上周五金价跌至3月以来的低点，但未在中国和印度这两大买家激起强烈的购买兴趣。由于担忧雨季降水不多，而且婚礼相关买需疲软，使印度的黄金买盘受到抑制。

金价苦苦难以突破3月中旬以来的1,170-1,230美元区间，上周五跌至11周低点1,162.35美元，但之后又回到1,170美元上方交投。

缺乏亚洲的强劲买需，可能加重国际金价的压力，美国升息前景的不确定性已然使黄金受到打击。

近来衡量黄金需求的指标一直不能令人鼓舞。过去几周亚洲其他主要交易中心的升水也几无变动。5月珀斯铸币厂的黄金和白银产品销售骤降至三年低点。

“在我们看来，自第一季起黄金需求就非常低迷，”珀斯铸币厂的销售和营销负责人Ron Currie说。“当(价格)处于非常狭窄的区间时，就没法吸引人们去投资。”

虽然近来金价有所下跌，但“并没带来什么变化，”他说。

交易商表示，中国的黄金升水继周五收窄后回升至每盎司2.50美元，上周为每盎司1.50-2美元，但买盘并没有大幅增加。第一季度中国是最大的黄金买家。

在中国，其他收益较高的投资选择吸引了投资者的注意力。

上海一基金经理称，中国需求疲弱主要是因为股市表现更强，金市缺乏波动性亦令买家退避三舍。

中国沪深综指.CSI300今年迄今跳涨约50%，而金价跌0.5%。

由于担心印度雨季降水不足，人们更加担心农村地区对黄金需求下降，农村占印度黄金总需求的近三分之二。目前是婚礼举办较少的季节，亦不能有助金价。结婚旺季通常是珠宝需求的主要来源。

除非金价大幅下跌，否则交易商预计需求不会大量增长。

汇丰分析师James Steel称，如果金价跌破1,150美元，并更一步接近 1,100美元，那么需求可能将浮现。(完)

(编译 李春喜/汪红英/于春红; 审校 蔡美珍/艾茂林/龚芳)

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