（更正）焦点：金价跳水 为矿业并购交易降温

图为孟买一家金店的店员在展示金条。 REUTERS/Arko Datta

（更正内文第四段金价，应为“每盎司1088美元的五年低位”，非“每盎司1008美元……”）

路透悉尼/香港7月21日 - 黄金价格本周急剧下滑，威胁到矿产业的一系列并购活动，令该领域刚开始积聚抬头的动能受挫。

矿业高管和基金经理都对寻求并购交易的猎食者发出警告，称在撒出大把现金和批准融资以前，需要采取更为谨慎的态度，至少要等到金价显出企稳迹象。

根据路透数据，年内迄今，已经完成的金矿并购交易总额达到32亿美元，而2014年全年为44亿美元。

金价本周跳水，跌幅创下2013年9月以来最大，触及每盎司1,088美元的五年低位。

这导致那些衡量金矿企业状况的主要指标也都纷纷下行。

澳洲和加拿大黄金指标各自下滑11%，约翰内斯堡证交所黄金指数挫跌12%。墨尔本Lion Selection Group基金经理人Hedley Widdup说道：“通过并购来实现增长的意愿还是有的。”其公司投资小型采矿企业。

“眼下的问题是股东和出资人将会考虑金价，并考量估值。”Widdup说道。

香港法律事务所White & Case合伙人John Tivey表示，金价起伏不定不利于并购交易，这使得很难就估值达成一致。

他补充道，那些为了降低债务已经有意要出售项目的企业恐怕不得不调低价格期望值了。

“面临金价继续下滑，小型金矿最终将别无选择，只有通过更积极寻找并购机会或者战略投资者，才能得以幸存。”Tivey说道。

**汇率支持**

澳洲Evolution Mining (EVN.AX)的执行董事长Jake Klein称，不排除进行更多收购，只要交易能带来更多价值。该公司是今年行动最进取的黄金矿商之一。

在很大程度上，这家公司的态度反映出在澳洲等依赖大宗商品的经济体里，矿商和经济的前景。在这些地区，金价挫低的影响被汇率走软所抵消，从而提升了国内矿商的回报。

虽然以美元计价的黄金已经自2011年9月的峰值下挫逾40%，但以澳元计价的黄金同期跌幅仅约20%。

Evolution在5月筹资1.72亿澳元，用于支付收购Cowal金矿的5.5亿美元费用，获得了原有机构投资者以及新投资人的大力支持。Cowal金矿原本是加拿大Barrick Gold (ABX.TO)在澳洲的一处矿业资产。

“可以理解，黄金投资人气非常低，投资者损失了很多钱，”Klein说。

“尽管如此，澳洲黄金业毫无疑问仍是一个好的投资去处。由于成本在下降，且澳元下跌令以澳元计算的黄金价格上涨，每盎司黄金的利润率在扩大。”

Oz Minerals (OZL.AX)的首席执行长Andrew Cole说，他的公司今年已经放弃了很多机会，但仍在密切留意黄金和铜的并购机会。

对于Oz Minerals而言，“绝对是在全球范围内搜寻(并购机会),”Cole说。(完)

(编译 高琦/孙茉莉/汪红英；审校 屈桂娟/艾茂林)

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