焦点：中国今年黄金进口或猛降40% 因融资担保需求减少--Valcambi

2013年2月14日，在香港拍到的金条和银条。 REUTERS/Bobby Yip

路透孟买7月28日 - 世界最大黄金精炼商Valcambi称，中国今年的黄金进口量降幅可能多达40%，主要原因是用黄金为国内融资做担保的需求减少。

受流动性紧张影响，过去三年中中国进口的黄金有不少都被用来为较低成本的贷款做担保，但随着借款利率下降，如今这些黄金又流回了市场。

Valcambi的首席执行官Michael Mesaric告诉路透：“由于市场不缺乏流动性且资金成本较低，所有这些用于融资担保的黄金都已回流。”

Mesaric还称：“没有必要再使用这些黄金。”

中国需求减少或加大金价压力，上周金价一度挫跌至每盎司1,077美元，为2010年来最低，且尚未强劲回升。中国黄金需求占到全球消费量的近五分之一。

世界黄金协会(WGC)去年一份报告称，中国企业用于融资协议中锁定的黄金可能多达1,000吨。

不过Mesaric称，在中国央行为支撑经济连续降息后，中国黄金进口一直在减少。

“由贷款和融资领域所释出的黄金，为市场自己供应了卖压，”他说道。

香港政府统计处周一发布的数据显示，6月份由香港净流入中国内地的黄金量按月大减47.6%，为自去年8月以来最少；此前短暂回升一个月后，再次下跌。

中国并不提供黄金贸易的官方数据，香港数据成为流向中国内地黄金数量的风向标。但香港数据并不代表中国内地整体进口情况，因为中国还直接从上海和北京进口黄金。

Mesaric估计今年中国黄金购买数量下降，是指中国通过所有途径的进口数量。

澳新银行(ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya称，中国对黄金偏好的下降，可以从上海黄金交易所的金价升水疲软明显看出。

Thianpiriya称，“过去两年上海金价升水大涨，交易商可从进口黄金，然后在国内市场出售中大赚一笔，但今年升水没有升高，”

Mesaric称，中国黄金进口减少可能使金价跌向每盎司1,025美元。

“我认为1,025美元是良好支撑，最坏的情况是金价可能跌至950美元，但目前我不认为这会发生。”(完)

(编译 孙国玉/孙茉莉/于春红; 审校 王洋/蔡美珍)

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