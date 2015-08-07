焦点：亚洲黄金需求虽有好转 但买家仍在观望

图中为在韩国黄金交易所拍到的金砖。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透马尼拉/孟买8月7日 - 由于国际金价徘徊在数年低点附近，本周亚洲的需求略有回升，但该地区的买家在等待价格进一步走软，因此没有急于出手。亚洲是全球最大的黄金消费市场。

现货金自7月20日跌破位于1,100美元的支撑位之后，多数时间都在该水平以下徘徊，7月24日曾低至1,077美元，为2010年2月以来最低。

金价本周料迎来七周连跌，跌势持续时间为1999年以来最长。投资者在等待美国周五稍晚公布的非农就业数据，该数据可能帮助确定美联储多久之后开始升息。

印度的金价升水徘徊在指标金价上方1.30-2.10美元的区间，前一周为1.50-2美元，充足的供应抵消了需求好转的影响。印度是仅次于中国的第二大黄金消费国。

“珠宝商加大购买量，为节日的消费高峰做准备。他们在补充库存，”Edelweiss Metals Ltd驻孟买的资深副总裁Pradeep Nagori表示。

Nagori表示，珠宝商预计由于价格下跌，散户在最后一季的需求将增长。印度在这个季节的黄金珠宝需求通常都很强劲，因为要庆祝排灯节和十胜节，购买黄金被认为很吉利。

印度黄金加工商MMTC-Pamp总经理Rajesh Khosla称，印度2015/16财年黄金进口料介于900-1,000吨，因价格降低将促进节日期间需求。

Khosla补充道：“不过零售需求可能不会那么强劲，因消费者认为金价还会下跌。”

在香港，金价升水从0.9-1.10美元小升至每盎司1-1.20美元。上海黄金交易所金价升水持稳在每盎司3-4美元。

“并没有出现抢购。人们还不确定目前的价格是否足够低了，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说道。

香港贺利氏(Heraeus Precious Metals)总经理Dick Poon表示，即便金价一跌再跌，中国内地的买兴也不太可能旺盛。中国经济目前正面临出口疲弱和需求放缓的阻力。

“我认为现在并不是买入的大好时机。”Poon说道。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王洋)

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