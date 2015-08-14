焦点：金价取得三个月来最长一波涨势 亚洲买家离场观望

图中为在韩国金交所中拍到的金条。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透马尼拉/孟买8月14日 - 金价这波三个月以来最长的涨势本周令亚洲买家离场观望，使得中印两国的实货升水保持稳定。

中国以人民币计价的黄金本周大涨逾5%，交易员表示，这部分是受投资者在人民币贬值后寻求避险的提振。

不过，中国央行表示人民币没有进一步贬值的理由后，人民币汇率走坚，金价涨势因而停滞。

现货金周四从三周高位1,126美元跌落，此前一连五日上涨，创下5月来最长一波升势。

香港Wing Fung Precious Metals交易部门高管William Wong说，“目前，香港和内地的卖家要多于买家。”

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示，香港黄金每盎司卖价较全球指标现货金价升水1-1.20美元，和上周一样。

金价跌破突破每盎司1,100美元时，有一些实货买盘出现，但上涨至1,120时买气便消散。

“人民币贬值让大家对经济情况感到怀疑，”Leung表示，“如果金价持于当前水平，可能会有些许实货买需回流。”

世界黄金协会(WGC)表示，今年中国黄金需求至少将持平于去年的略低于1,000吨，而且不会受到本周人民币贬值的影响。

上海黄金交易所金价每盎司升水约4美元，近似上周水平，周二人民币贬值后，一度大跌转为深度贴水。

印度黄金较全球现货金价升水盘旋于每盎司1.10-2美元之间，自上周的1.30-2.10美元下滑，因供应大于需求。

“金价反弹使零售饰品金需求受到抑制，而现阶段投资需求显得微不足道，”驻金奈的批发商MNC Bullion的主管Daman Prakash Rathod称。

自7月末触及四年最低水平以来，金价MAUc1在印度已经累计上涨6%以上。

“印度卢比贬值令买家感到不安，他们不知道未来几周卢比表现如何，”Rathod说。印度卢比周四跌至近两年最低价。

世界黄金协会(WGC)称，印度今年下半年的黄金需求或较上年同期增长25%以上，因为在年末前节庆高峰期间较低的黄金价格或刺激黄金需求。

“自7月最后一周以来因购买增加，饰品金库存不少，眼下人们都在等待金价修正之后再大手笔买入，”某驻孟买的银行交易员称。(完)

(编译 王洋/陈宗琦/孙国玉；审校 许娜/艾茂林/戴素萍)

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