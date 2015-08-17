《RUSSELL专栏》中国人民币贬值及股市动荡 料引发黄金多空舌战

图为香港一家金店，顾客在柜台边选购金饰品。 REUTERS/Bobby Yip

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月17日 - 黄金投资者正要努力搞清楚，人民币贬值和近来的中国股市动荡到底对中国的黄金需求是利好、利空，还是无关紧要。中国是全球最大的黄金买家。

分析师可能勾勒出听起来合情合理的论据，以说明为什么中国金融市场的动荡对黄金既利好又利空。

绝大多数论据的核心是中国消费者对近来的走势如何做出反应，但这基本上都是分析师的猜测，因为没有什么先例可指导对未来行为的判断。

一个重要问题是，上周人民币兑美元突贬3%以及中国股市估值的波动是否为影响中国黄金需求的重要因素，还是媒体关注较少的其他因素在暗中发挥作用。

我们先看人民币贬值。重点似乎是当局暗示上周的贬值是一次性行为，而不是持续走弱的一部分。

中国可能也在消除对于爆发全球性货币战争的担忧，但仅从字面来看，这意味着黄金的人民币报价应当一次性上涨6%左右。

有利面在于，6%的涨幅本身并不足以抑制对黄金的需求，尤其是中国市场黄金价格仍较2月初所及年内高位低大约13%的情况下。

这就意味着，单纯因价格上涨导致需求下降的可能性非常小。那么接下来的问题就是，围绕其它资产类型的不确定性以及货币对冲需求实际是否会推升对黄金的需求。

如果事实证明，人民币贬值确实只是一次性的调整，中国消费者不太可能会觉得有必要加大黄金购买量，来对冲人民币贬值的影响。

从一定程度上讲，黄金需求可能会从一定的投资再分配中获得提振，尤其是在股市动荡之际。

中国股市近期经历大幅震荡，沪综指.SSEC在6月12日触及年内收盘高位至8月14日期间下滑了23%，但是在监管当局旨在提振市场信心的救市措施拉动下，该指数目前已较7月7日所及近期低位回升13%。

**香港黄金出口成关键**

投资者是否已对股市建立起足够的信心尚有待观察，但是即便资金撤离股市，也并不意味着就一定会流向避险的黄金资产。

一开始，被股市损失波及的投资者可能选择先补救财务状况并偿还债务。

投资人还得确信金市已经好转，且将重返牛市行情。尽管8月5日-8月12日现货金的3.7%涨势是个开端，但现在就说金价正要持续上涨，仍是过度解读。

目前所知的是，价跌并未点燃中国消费者对黄金的热情；世界黄金协会(WGC)上周的报告显示，第二季中国黄金需求降至216.5吨，较第一季的280.8吨减少23%，较2014年第二季则减3%。

而受中国和印度这两大黄金消费国需求下滑的影响，第二季整体黄金需求降至六年低位。

人民币贬值和股市震荡对于中国需求来说，好处似乎多于坏处。

但中国投资者对黄金需求的任何增加，都远远被黄金用做国内融资交易担保的减少所抵销。

各国当局采取措施推动放款以刺激经济，意味着贷款更加便捷，且利率也较低，由此降低了黄金作为贷款担保的需求。

WGC在去年一份报告中称，中国可能有多达1,000吨黄金用于融资交易。

如果这些黄金进入市场，将降低中国黄金进口需求，继而利空金价。

此外，尤其在谈及中国需求时，黄金似乎是夹在竞争性及各种矛盾的相互影响下。

这就要看一下中国从香港的黄金进口，看看需求走向。

近几个月来中国黄金进口一直呈疲势，6月更是触及10个月低点，需扭转该趋势，方能令人确信中国黄金进口开始再次增加。

香港对中国内地的黄金出口图表，价格：link.reuters.com/waq74v (完)

(编译 李春喜/刘秀红/张若琪/孙茉莉; 审校 高琦/王洋)

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