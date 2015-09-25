焦点：亚洲黄金买兴疲软 交易员等待第四季需求回升

图为香港一家金店的售货员在与顾客攀谈。 REUTERS/Bobby Yip

路透新加坡/孟买9月25日 - 随着金价料将连续第二周录得涨幅，亚洲黄金买兴表现出疲软势头，交易员则等待第四季的黄金需求能出现季节性的强劲反弹。

第一大黄金消费国--中国的黄金升水本周小幅走低。而第二大黄金消费国--印度的金价则仍陷于深度贴水。

现货金本周稍早触及每盎司1,156.30美元的一个月高点，之后则回吐部分涨幅。按照周五0812GMT的报价，黄金本周可能录得0.3%的升幅。

“尽管金价上涨，但来自中国的需求大体稳定，升水也依然处在相当正常的水平，”一位黄金交易员说道。

上海期金升水本周初报每盎司4-5美元，但之后小幅下滑到2美元左右，因价格上涨削弱了需求。

中国的黄金需求旺季始于下周国庆节假期，一直持续到明年初的春节期间。

在为期一周的十一黄金周期间，有数以百万计的中国人会出行，而且也会比平常更愿花钱，这将会提振零售销售。黄金周期间举办婚礼的人也比平时多，这会给黄金首饰带来需求。

上述黄金交易商说，银行和珠宝商已备足货源，期待着黄金周的到来。

周四公布的数据显示，8月中国从香港进口的黄金增至三个月高点，表明节前需求畅旺。

但印度的金价仍较全球指标金价每盎司贴水6-8美元。

季风降水不足引发对农村地区需求的担忧，而近几个月强劲的进口也对新需求造成打压。农村地区占到印度黄金总需求量的三分之二。

“珠宝商上月有大量买盘，但现在他们谨慎起来，”孟买一位交易员称。

“他们的普遍认识是金价会进一步下滑，所以在坐等整理。”

印度的交易商在期待第四季的到来，届时在排灯节(Diwali)和十胜节(Dussehra)假期会推升黄金购买量。

“零售需求与上周基本持平。在假期及降价因素影响下，预计需求未来几个月会有所上升，”孟买Manubhai Jewellers总监Samir Sagar称。

其他主要亚洲交易中心，在新加坡和香港，金价持平，较现货金每盎司升水1美元左右。东京地区的金价则仍为贴水25美分。(完)