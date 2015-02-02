《热点透视》希腊银行存款外流问题让欧洲央行左右两难

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Grorge Hay/Neil Unmack 编译 陈宗琦

路透伦敦1月30日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会的25名委员现在肯定有种恶梦重现的感觉。2012年，他们同意让塞浦路斯面临倒闭的银行，从塞国央行所谓的紧急流动性援助(ELA)中，建立起相当于逾塞国过半国内生产总值(GDP)的储备。

塞浦路斯虽然得以将纾困推后，但所费不赀。到2013年终究躲不掉的救援与纾困发生时，代价更是惨痛。类似的剧情可能很难避免在希腊重演。

面对存款外流超过现金储备之困的欧洲银行，有两种方法可以维持运作。拥有为数可观的高品质抵押担保品的银行，可以将担保压在ECB以换取现金。持有低品质抵押资产的银行，可以用这些资产从该国央行换取ELA，相关的信用风险由这些央行承担。塞浦路斯还提出第三种极端的解决方案--限制客户从银行帐户提款，并将存款移至国外的资本控制计划。

目前希腊银行对ELS的需求逐渐显现，ECB已经初步同意希腊央行提供这类支援。左翼激进联盟党(Syriza)赢得1月25日大选，意味希腊存款外流加剧：光是1月，整个希腊银行体系流出90亿欧元，相当于5%的GDP。

如果流出的速度继续加快，ECB就有麻烦了。短期来看，除了让希腊银行建立起ELA计划之外，ECB别无他法。在10月的压力测试中，其银行监管机关发现，希腊四家大型银行都有充足的资本。如果切断对他们的流动性，势必引起希腊民众普遍不满，目前希腊有70%民众希望留在欧元区，资本控制将使得情况生变。

不过德国民众的观感也一样重要。希腊动用ELA计划越接近2012年1,200亿欧元的水平，万一希腊退出欧元区，欧元区支付体系潜在的损失也就越大。这样的损失可利用资金控制的方式加以控制，而塞浦路斯对此方式的容忍程度还算不错。不过塞浦路斯可以承受的情况，在希腊可能会对稳定造成更大的破坏。(完)

(译文审校 王丽鑫)