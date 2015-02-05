《热点透视》希腊债务规模是否真的过多？

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas；编译 许娜/陈宗琦

路透伦敦2月4日 - 希腊有很多问题。其中有些问题毫无争议，比如，国内生产总值(GDP)太低、失业率过高、新的左翼激进联盟党(Syriza)政府未经考验。但希腊主权债务是否过多的问题则是另外一码事。这个问题引发的激烈争论也因为忽略了四个事实而有失偏颇。

第一个被忽略的事实是，净现值(NPV)是评估债券价值的唯一公平方法。对金融从业人员而言，这个概念和计算方法并不陌生。对其他人来说，也不难理解：债券的利率越低，其实际价值亦越低。

当希腊以外的政界人士宣称他们永远不会同意手中的希腊债券减值时，他们并没有说实话：他们实际上已接受大幅减记债券净现值，基本上也愿意接受进一步减记。对债券本金一分都不能少的坚持，从德国和法国国内政治角度而言或许说得通--正如希腊选民当初热烈拥护对债务减记的坚持一样，虽然现在希腊政府明显已放弃了这个执着。但双方都在鼓吹一种经济假象。

当然，政治将左右这些债务谈判。根本问题总是与欧洲团结有关。希腊值得从欧盟其他国家那里获得多少、以及何种形式的支持呢？净现值或许曾经有助于为这些问题找寻答案，但现在却成为政治动荡的一个源头。债权人认为，未偿债务金额被夸大本身就是个风险，也反映出希腊的无能。希腊可能将遭受没完没了的破坏性干预。

第二个被误以为实的情况是，自危机爆发以来，希腊债权人已向该国提供了大量资金。诚然，总体规模听起来很大。Macropolis咨询机构估测，2010年至2014年间希腊获得的融资规模总计达2,540亿欧元，相当于这五年来希腊GDP总和的四分之一左右。

但是，这些贷款中的很大一部分马上又还给了债权人--用于支付利息或还贷，还有一些则被拿去支持希腊的银行，以防止他们对欧洲债务违约。把这部分资金扣除后，希腊实际上获得的贷款只相当于那段时期GDP的3-7%。

债权方出资如此之多，所以他们对希腊政策产生影响也说得过去。然而，一项更坦率的分析也支持希腊对债权人干涉过多且态度冷漠的抱怨。从债权人的态度来看，他们对确保自己全数收回本金的兴趣，远比去资助和监督希腊新财长提出的体制改革要大。如果能以对希腊实际收受金额的真实预估为基础，讨论希腊到底浪费了多少援助，以及它到底配得到多少援助才更有意义。

当希腊的欧元区伙伴表示愿意协助希腊应对撙节带来的痛苦时，他们划下了一道界线，明确表示无论如何他们也不能违反欧盟对于财政转移的禁令。他们宣称，各国政府可以互相借款，但德国政府不得直接为希腊公民或企业提供支援。

这条不得进行财政转移的陋规，就是第三个假象。欧盟是个由大型政府组成的联盟，人口、资金与商品能在联盟内自由转移。资金常常可以从一个国家转移给另一个国家的公民。当一名在希腊受教育的移民在法国纳税时，就形成了从希腊向外的准财政转移。

希腊在欧元区进行准财政转移的得与失可能是个值得讨论的问题，但死死揪住绝对财政主权这个托词不放，则有违欧盟的本质。欧盟实质上是个联盟，成员国共同分担许多利益与成本。富裕的强国应当从财力上支援提携贫穷的弱国。

如果债务谈判讨论了跨国财政安排的实际与潜在影响，那么这个过程肯定会更加坦诚，也可能会更为成功。

最后一个谬误是道德问题。欠债不还，不见得就像希腊债权人所说的那般罪大恶极。要求希腊政府履行债务合约，也不像财长瓦鲁法基斯认定的那般是种压迫。实际上，双方已犯下太多错误，道德绝对主义已完全不适用。未来双方最好相互多原谅一些、多遗忘一些，然后携手合作。希腊与德国维持欧洲伙伴关系，还是要比自以为是地扞卫薄弱的道德立场有利得多。

上述四种谬误中的任何一项，都有可能为政治目的所利用。诗人T.S.艾略特对人类的描述，也可用来形容欧洲选民与领导人--他们无法“承受太多事实真相”。不过，哪怕再高尚的谎言终究还是谎言。希腊与欧洲其他国家应当来一场彻底、坦率与全然坦诚的辩论。(完)

(译文审校 白云/王丽鑫)