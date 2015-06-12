综述：IMF退出谈判后 欧盟将皮球踢给希腊

路透雅典/巴黎6月12日 - 欧盟执委会主席容克周五称，将重启希腊与债权人之间陷入僵局的谈判，但他坚定表示，拿出一份可接受协议的主动权在于希腊政府。

在容克发表这番讲话之前，国际货币基金组织(IMF)周四退出了在布鲁塞尔举行的谈判，一名欧盟官员坦率地告诉希腊不要拿自己的未来“下赌”。

所剩时间已经不多，希腊必须与债权人在6月底之前达成改革换援助的协议，以避免债务违约，因为违约可能使希腊退出欧元区。

但希腊总理齐普拉斯没有表现出警醒的迹象。他周四从布鲁塞尔回国后的第一件事，是参加一场庆祝ERT国家电视台复播的露天音乐会。两年前该电视台正是在欧盟和IMF削减支出的命令之下关门大吉。

周五谈判双方都努力保留达成协议的希望。齐普拉斯的一名高级部长和亲密顾问称，他希望在6月18日的欧元区集团财长会议上达成协议。

容克也强调谈判没有结束。“谈判将重启，首先是技术层面，然后是政治方面，”他在France Culture电台上说。他并称“需要在未来几天达成协议...这取决于希腊。”

希腊月底需付给国际货币基金组织(IMF)一笔16亿欧元还款，希腊必须在期限前达成协议，使援助资金得以释出，或是放宽希腊举借短债的容许金额。

不确定性再度升高，引发希腊主要股指.ATG周五早盘重挫4%。德国画报报导，德国政府正在进行具体谘询，内容包括万一希腊破产时，将实施资本管制，限制希腊国内的银行提领及汇出海外。

**债务议题**

齐普拉斯在1月大选的承诺，面临兑现的重大挑战。他曾承诺结束前几届政府应国际金主要求而实施的撙节措施。但他也必须让希腊继续留在欧元区：本周一项民调显示，支持希腊续留欧元区的比例为压倒性的77.4%。

但债权人要求实施更多撙节措施，在希腊让步之前，坚持拒绝释出任何金援，这使得希腊违约及退出欧元区的风险升高。

尽管面对各种后果不堪设想的警告，齐普拉斯在雅典郊区国家电视台ERT总部的户外晚间音乐会上，仍是一付泰然自信的模样。

他身上仍是那件在布鲁塞尔谈判时的蓝色西装，当他抵达会场时，受到支持者簇拥。“这是对民主的礼赞。让ERT复播的不是政府，而是希腊人民的奋斗。今天我们应该同感欢欣，以乐观期待未来，”他说道。

债务谈判的重大分歧关键仍然僵持不下。希腊拒绝接受削减养老金福利及调高增值税等措施，并要求国际金主提供更多协助，降低债务负担。希腊谈判代表团周四也从布鲁塞尔打道回府。

欧盟官员称，要想达成协议，齐普拉斯政府需要提出新的撙节和税收措施，以取代他们觉得不能接受的措施。据知情人士称，双方已更加接近在基本预算盈余目标方面达成一致，但未能在如何实现相关目标上达成一致。

容克表示，他在周四晚间的讨论中已向齐普拉斯提出了一系列建议，但目前还不清楚希腊将作何回应，也不清楚希腊政府是否会提出自己的建议来推进谈判。

“不管我们做些什么，如果不能从解决债务问题着手，希腊经济就不可能启动起来，”希腊国务部长Alekos Flabouraris说。“如果希腊经济无法启动，我们就不能应对失业问题，商店将会倒闭。”

在被问及即将向IMF偿还的款项时，希腊副财长Dimitris Mardas向SKAI电台表示：“在债务到期时偿还债务是我们的职责。”(完)

(编译 李春喜/蔡美珍/汪红英；审校 艾茂林/于春红/徐文焰)

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