分析：无论希腊能否达成协议 欧元或已不再“不离不弃”

图中为欧盟标识旗与希腊国旗。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透伦敦6月24日 - 欧洲各国政府已不再讳莫如深，对救助谈判失败可能导致希腊退出欧元区的问题直言不讳。这实际上是改写了欧元的一条重要准则--也许这样反而更好。

无论旨在防止希腊发生违约或“退出欧元区”的协议能否达成，欧元区各国政府已经开始公开讨论，如果希腊不能达成救助协议并偿还债务的话，该国将如何不可控制地退出欧元区。

当然，毕竟所有人还都认为希腊留在欧元区仍是“A计划”。但信号已十分明确：若不能达成协议，则可能会使欧盟条约规定的“不可撤销的固定汇率”被打破，成为可以撤销的。

对希腊储户来说，这层意思是明摆着的。希腊储户今年已从银行取走数百亿欧元，仅上周就取出了40多亿欧元。

虽然德国总理梅克尔刻意避免谈论希腊退出欧元区的问题，但德国强硬派财长朔伊布勒却多次明确表示，这仍是一种可能的结局，尽管大家不喜欢。

“我们不能排除这种可能，”他曾在3月份谈到希腊是否可能意外退出欧元区时表示。

欧盟执委会主席容克曾经说过，希腊退出欧元区并非台面上的选项，但他也无法像变戏法般阻止希腊退欧。

五年前和希腊一起接受纾困的国家也挺身表态。爱尔兰财长Michael Noonan说，欧元区领袖已经尽其所能阻止希腊出走。“如今的选择该是准备B计划了。”

虽然有关希腊意外出走的言论，可能只是谈判中的虚张声势，欧盟领导们其实未仔细盘算这回事；不过其他人称，权威人士认为欧元区没有希腊会更好，其他成员承受得起和希腊分道扬镳。

不论如何，来自欧洲国家的讯息和2012年欧洲央行总裁德拉吉的说词相去甚远。当时，德拉吉很豪气的说出将“不计代价”来维护欧元。

而这种基调的转变，是超越希腊边缘冒险政策的重要方法。

**可逆？**

如果现在可以预见到希腊将在情势升温时退出欧元区，那么至少必须是在理论上任何欧元区成员都可离开--不论这种情况的概率有多么微乎其微。

考虑到投资者在2008年之前10年的行为，这点是很重要的。当时指标贷款利率跌至德国的“无风险”利率水平，导致银行、家庭、企业和公共债务大幅增加，从而为危机爆发埋下了伏笔。

欧元区二线国家公债收益率之差图表：link.reuters.com/rew57t

在当时，民间放贷者等于是认为各国主权信贷的风险没有差别，而以低得离奇的利率向所有国家放贷，完全不管各国政府财政状况、违约可能性以及政治或币值改变的风险。

等到雷曼兄弟破产，以及2010年希腊隐匿财政赤字丑闻爆开时，投资者又纷纷走向了另一个极端，债券利差飙升，导致了一系列救助，整个欧元区也面临分崩离析的风险。

如果债券利差过高或过低现象看起来都是欠缺理性判断所造成的，那么对于那些几近“保证”及不合理“笃定”的政治说法，就很有理由值得怀疑。

欧洲央行自2012年以来的干预行动、后援支撑、挹注流动性、以及今年的量化宽松计划，都是让近几年利差再度大跌的帮凶。

但几乎所有人都认为，利差回到2008年之前的低水准，和当年一样没有道理可言。

“金融市场上有太多的傻瓜，我并不相信市场有理性。有关人们按照德国利率水准向希腊大规模放贷的想法，持这种看法的人需要检查检查他们的脑子。”英国前财政大臣和亲欧盟的保守党人Ken Clarke周一对BBC表示。

都柏林大学教授Karl Whelan指出，在欧元区协定中从未有过一个严格的“不援助”条款，不管政治辞令如何，在危急时刻总可能祭出金融援助。

市场选择相信政客们对于“不退出欧元区”的意见，但忽视了所谓的“不援助”底线，并依此认定在欧元区背后操作的纯粹政治意愿将压倒一切。鉴于可能发生的灾难性后果，需要重新写就政治讯息。

如果正在进行的种种希腊谈判的确带来了一个全新的局面，即退出欧元区和违约不再是不能想象的禁区，那么债券投资者在风险评估方面将显然更加难以掌控。

不论这个代价是否是欧元区经济可以承受的，对于欧元而言这已经成为一个更加明显尖锐的问题。但在介于2006年和2012年的债市极端状态之间，现在我们或许可以依赖ECB的帮助，使成本变得可以承受和理解。

就结果而言，欧元已不再像原来那样不离不弃。（完）

(编译 王颖/李婷仪/汪红英/高琦 审校 艾茂林/蔡美珍/杜明霞)

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