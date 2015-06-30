综述：欧盟执委会开出最后提议 敦促希腊对纾困投下“赞成”票

图中为一个破碎的、印有希腊国旗图案的零钱罐。 REUTERS/Pawel Kopczynski

路透雅典6月30日 - 欧盟执委会主席容克向希腊开出最后的提议，试图说服希腊总理齐普拉斯在周日公投前接受纾困方案。欧盟伙伴国家称希腊公投将是一个是否留在欧元区的公投。

但是希腊政府消息人士表示，齐普拉斯坚持反对债权人提出的条件，希腊周二将对国际货币基金组织(IMF)贷款违约，进一步深陷金融危机。

欧盟和希腊政府消息人士表示，如果齐普拉斯发出接受这些条款的书面承诺，容克周二将召集欧元区成员国财长召开紧急会议，以批准纾困方案并防止希腊违约。

如果雅典表示“赞成”，他还提出今年稍晚将就债务延期举行协商。

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。

齐普拉斯中断与欧盟执委会、IMF和欧洲央行的协商，并在周六早上宣布下周日就纾困条件举行公投，只给希腊人民一周的时间就这一利害攸关的重要问题进行讨论。

根据容克的提议，齐普拉斯必须在周二前对债权人周日公布的提案版本发出一份书面同意，并同意说服希腊民众在7月5日公投支持纾困案。

然而，没有迹象显示齐普拉斯准备改变一再拒绝纾困提议的立场。他认为纾困提议是在羞辱希腊而予以回绝。

一名希腊政府官员表示，希腊很仔细注意提议内容，但表示，“齐普拉斯在周日将会投下反对票。”

欧洲领导人明白表示，希腊民众面临的真正抉择是，留在欧元区或重新使用德拉克马，尽管欧盟在法律上没有办法迫使成员国退出。

法国财长萨潘在接受电视采访时称，“这次投票具有重大影响。如果他们说接受，我们就继续谈判...如果他们说不，一切都是未知了。”

“对于欧洲其他国家，如果希腊离开，会有一些麻烦，但不会是重大变故，不会突然之间产生经济动荡，”萨潘说。他认为周一的金融市场下跌只是对之前涨幅的修正。

意大利总理伦齐警告称，不要让公投演变成一场齐普拉斯与容克或德国总理默克尔之间的人格竞赛。

“这不是针对欧洲领导人的公投。这是欧元和德拉克马之间的一场决选，”伦齐对意大利商报Sole 24 Ore表示。

“希腊人不必说他们更喜爱自己的总理，还是更喜爱欧盟执委会主席。他们要说的是，是否希望留在欧元区。”

**违约**

希腊官员此前表示，政府不会向IMF偿还周二到期的16亿欧元款项。

若果真如此，IMF总裁拉加德将立即在华盛顿正常工作时间结束之际向全球银行业协会报告希腊“拖欠债务”--这是官方对违约的委婉说法。

这将成为IMF历史上的首例发达经济体贷款违约事件，从而使希腊堕入津巴布韦、苏丹和古巴等违约国的行列。

希腊自2010年以来已通过欧盟/IMF的两轮救助方案，获得将近就2,400亿欧元纾困金。左翼财长瓦鲁法基斯表示，希腊并未从纾困计划中获得什么好处，这些钱基本都用来向德国和法国银行还债了；这些银行向历任希腊政府借出大笔的钱。

希腊经济自2009年以来萎缩了超过25%，失业率飙升至逾25%，年轻人失业比例超过50%。

虽然齐普拉斯的政府指责德国推动的撙节措施造成了该国的经济灾难，但欧盟官员指出，爱尔兰、葡萄牙和西班牙等接受国家或银行业救助的欧元区国家也实施了类似改革，虽然失业率仍然很高，但经济恢复了增长。

评级机构标普周一晚间将希腊主权债信评级由'CCC'下调至'CCC-'，称目前希腊退出欧元区的机率约为50%。

齐普拉斯周一晚间在接受电视专访时表明了自己的立场，他说会尊重公投的结果，但不会领导一个“永远实施撙节措施”的政府。

“如果希腊人民想要一个任人羞辱的总理，有很多人选，但不会是我，”他在希腊国家电视台的专访中称，当时雅典民众正在集结，规模是数年来最大的之一。

齐普拉斯亮出违抗态度的那天，希腊普通民众一觉醒来震惊地发现银行关闭，超市排起长队，他们在欧元区的未来笼罩着极大不确定性。

容克的最终提案纳入了希腊的一项提议，即把酒店的增值税税率设为13%，而非债权人原先提出的23%。目前还无法立即得知是否还有任何其他变动。

如果希腊接受此提案，欧元区财长可望通过一项声明，称将于10月执行一项2012年时的承诺，考虑延长贷款期限，降低利率，并延长欧元区对希腊贷款的利息止付期。

该提案的条件是，需向容克、欧元集团主席迪塞尔布洛姆、德国总理默克尔和法国总统奥朗德及时发出信函，赶得上在周二安排欧元集团召开紧急会议。(完)

(编译 杜明霞/李春喜/汪红英/艾茂林/王颖/王兴亚；审校 屈桂娟/蔡美珍/白云)

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