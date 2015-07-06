综述：希腊公投否决纾困条款 财长宣布辞职

路透雅典/法兰克福7月6日 - 希腊口无遮拦的财政部长瓦鲁法基斯周一辞职，为该国与债权人在最后一刻达成协议，保留欧元区成员的身份扫清了一个主要障碍。此前希腊民众断然投票拒绝了债权人开出的救助条款。

瓦鲁法基斯特立独行的风格和威吓式言辞激怒了欧元区同僚，他指责债权人的行为是“恐怖主义，”呼吁希腊人周日投出“反对”票。

“种种一切让我感觉到，部分欧元集团与会者有所‘偏好’，一些同僚希望我‘离场’，这让总理以为有利于达成协议，”瓦鲁法基斯在声明中称。

他的辞职暗示左派总理齐普拉斯决心与欧洲领导人在最后一刻达成妥协。

目前希腊国内银行大门紧闭，取款机空空如也，欧盟各国政府对希腊的同情接近耗尽，希腊的命运基本掌握在了欧洲央行和德国总理梅克尔的手里。

欧洲央行管理委员会周一召开电话会议，讨论在希腊公投以压倒性多数反对该行也出力其中的纾困条款后，继续对希腊银行业提供紧急融资的时限。

默克尔将于今日稍晚与法国总统奥朗德会晤，以期在周二布鲁塞尔欧元区领导人紧急峰会之前达成一致反应。德国国内对默克尔施加越来越大的压力，希望其任由希腊退出欧元区。

德国公众舆论迅速转为反对向希腊提供任何进一步的援助，副总理加布利尔周日称，齐普拉斯已推倒最后与欧元区达成妥协的桥梁。

历经五年的经济危机和大规模失业后，61.3%的希腊民众投票“反对”国际救助条款，这一结果令希腊前途未卜。

“你们做出了非常勇敢的选择，”齐普拉斯向希腊人民发表电视讲话称，“我深知你们赋予我的使命不是与欧洲决裂，而是加强我们在协商中的立场，达成一个可行的解决方案。”

**欧洲央行料收紧援助**

欧洲央行管理委员会已经在开会，以决定是维持、增加还是减少对希腊银行业者提供的援助。希腊银行业者已经停业一周，并设定取款限额，但资金快要耗尽。

几位熟悉欧洲央行政策的人士表示，欧洲央行将拒绝希腊政府提高紧急流动性援助上限的请求，将维持该上限不变，并缓慢收紧对希腊银行业者的援助，但会让它们再得以喘息几日。

欧元兑美元在亚洲市场挫跌，欧洲股市及债市恢复开市时亦料受创。

德国公债盘初涌现避险买气，意大利公债收益率则大涨。

亚洲股市创两年来最大单日跌势，一部分是受中国经济疑虑影响，但希腊财长瓦鲁法基斯下台的消息，可能会减轻在欧洲的冲击，因为希腊仍有一丝机会在最后关头达成协议，躲过灾难性破产。

“给希腊政府的第一个讯息是，在瓦鲁法基斯说我们是恐怖分子之后，没有人想要再看到他，”一名出席欧元集团会议的官员表示。

目前尚不清楚在公投结果明朗化后，奥朗德或其他欧盟高官在周日晚间与齐普拉斯通电话时是否传达了这种讯息。

欧盟官员表示，很难再给希腊更为宽松的条件，尤其是因为希腊经济自左翼激进联盟党(Syriza)1月执政之后重陷衰退，导致公共财政比拟定纾困协议时更糟。

花旗、巴克莱、摩根大通等多家主要银行的分析师表示，他们现在基本假设为希腊将退出欧元区，认为这是最有可能发生的情景。

外汇机构GAIN Capital的分析师Kathleen Brooks称希腊离开欧元区的机率目前为80%，不过相关协商可能得花上数年时间。(完)

(编译/审校 李春喜/刘秀红/杜明霞/蔡美珍/张明钧/高琦/艾茂林)

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