综述：希腊迎来留在欧元区的最后机会 现金告罄命悬一线（更新版）

欧盟议会外的希腊国旗与欧盟标识雕塑。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔/雅典7月7日 - 希腊总理齐普拉斯料将在周二欧元区紧急峰会递交新提议；在希腊银行业面临崩溃之际，欧洲领导人步步紧逼要他拿出可行提案。

眼见希腊银行业手中现金已撑不了几天，而欧洲央行也在收紧钱袋子，齐普拉斯必须说服欧元区其它18国领导人，迅速启动谈判商讨救助问题。

德法两国领导人在周一协商后表示，达成协议的大门仍然敞开，以避免希腊坠入经济混乱和弃用欧元。

不过德国国内要求与希腊撇清关系的压力加大，总理默克尔明确表示，现如今要看齐普拉斯能不能提出可信的提议。此前希腊拒绝了加税、减支、改革养老金和劳工市场的建议。

欧盟执委会主席容克周二向欧洲议会表示，“欧盟当中有些人公开或私下里有所动作，想要把希腊排除在欧元区之外。”

容克并未指名道姓，但他所指的可能是德国财政部长朔伊布勒。朔伊布勒从不吝于公开质疑希腊是否仍适合留在欧元区。

从希腊方面而言，达成任何政治上可接受协议的关键，是要赢得默克尔和其它债权人更有力的承诺，来重新安排国际货币基金组织(IMF)称之为不可持续的希腊巨额债务负担。

如果没有一些更强劲的债务纾缓承诺，恐怕希腊和IMF都不太可能愿意达成协议。但是这种承诺可能非德国及其欧洲盟友所能承受。

“谈判之门依然敞开，但时间所剩不多，不论对希腊还是欧洲而言，情况都十分紧急，”法国总统奥朗德(Francois Hollande)在巴黎与默克尔的联合媒体见面会上表示。

在今日1600GMT召开的布鲁塞尔紧急峰会上，重点绝不仅仅是人口只有1,100万、在欧元区经济产值和人口中仅占2%的希腊的未来。

若希腊银行资金耗尽，政府不得不开始发行本国货币，则将出现1999年欧元面世以来首度有国家退出欧元区，成为一个先例，同时让人质疑这个不完整的欧洲货币同盟的永续经营能力。

“就算这未引发短期多米诺骨牌效应，只要成员国内出现政治面的不确定性，欧元区的完整性就将面临新的威胁，”法国巴黎银行分析师Thibault Mercier表示。

**妥协程度不明**

周日希腊公投以61.3%压倒性的票数反对纾困提案，在此撑腰下，希腊总理齐普拉斯领导的左派政府周一获得其他政党领袖前所未有的支持，同时他把讲话粗鲁的瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)给拉下财政部长位置，换上语气温和的协商人员察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)。

在一轮密集的电话外交中，齐普拉斯与欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会、德国总理默克尔以及俄罗斯总统普京等领导人会谈。

但对于会做出哪些改革方面的让步，他并未给出太多公开的线索。

比起上周他致函其他欧元区国家的内容，齐普拉斯的提案预料不会增加太多内容。在上周的信函中，他接受债权人的多数条件，但仍希望在其中几项获得放水待遇。不过这些条件现在都已经失效。

美国、中国及日本均呼吁达成一个让希腊能继续留在欧元区的解决方案。

容克在史特拉斯堡对欧洲议会议员表示，他正夜以继日地努力以期重启协商。但他批评希腊采取对抗态度，说前希腊财长瓦鲁法基斯上周指责欧盟像“恐怖分子”的说法令人无法接受。

容克称，“把希腊赶出这个货币联盟、甚至赶出欧盟，并不是我们所想要的，也不应该是我们所想要的结果。”容克先前称希腊民众并未获得适当信息以了解他们在投票表决什么，此番言论遭到左派人士及欧元怀疑论者的激烈质疑。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，当希腊正在协商中长期有条件贷款之际，欧洲央行或许可以提供某种过桥融资，以使其度过7月20日欧洲央行重要的债券赎回。

希腊多家报纸都强烈渲染这次布鲁塞尔会议的决定性影响。

中间派报纸Ethnos的头条写道：“大限前找出对策的时间已经用尽”，中间偏左派报纸Eleftheros Typos的头条是：“齐普拉斯的权谋游戏在今天欧洲理事会结束：危机时刻：要么达成协议，要么希腊脱欧”。

希腊报纸媒体指出，齐普拉斯提案的基础是6月底欧盟执委会主席容克提出的构想，然后略加修改，与希腊政府上周提出的最后计划应该相去不远。

欧元区国家官员对容克颇有怨言，认为他在最后关头的外交手段努力，已经超出三大债权人同意的谈判授权，而债权人是否较能接受他现在的构想，尚不明朗。

在希腊的18个伙伴国中，大部分倾向于峰会应该采取强硬路线。这些国家称自己也是民主国家，希腊不应因为否决了撙节条款就可以轻易获得资金，这使人更加怀疑希腊是否会执行目前已达成的改革计划。

欧洲央行没有调整对希腊银行业的紧急流动性援助，但提高了希腊银行业者融资抵押品的折扣幅度。银行业消息人士称，这一举措基本是象征性的，因为他们可筹借资金的总额度是有限的。

谈判破裂后的银行强制关闭已至少延长至周四，每天取现额度仍限制在60欧元，面值20欧元的现钞告罄。

雅典股市周二及周三休市两天以遏制投机。

虽然国家经济已面临崩溃，但据希腊报纸报导，政府仍在寻求免除部分改革承诺，以满足特殊利益要求。

希腊政府希望保留一些岛屿享受的30%增值税优惠不变，并避免削减国防支出，希腊联合政府中较小的右翼党派--独立希腊人党称之为“红线”。(完)

(编译 张明钧；审校 王颖)

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