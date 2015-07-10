综述：希腊提交新方案力图免于破产 期望达成债务协议

路透雅典7月10日 - 希腊人周五一觉醒来，希望政府将最终与国际债权人达成协议。此前该国总理齐普拉斯在最后时刻做出妥协，提交新改革方案，力图挽救希腊免于破产。

希腊议会即将就是否支持新方案进行表决，执政党左翼激进联盟党(Syriza)两位高层人物周五早间表达乐观看法，认为新方案将得到议会支持。

债权人尚未就希腊最新提议作出评论。若要欧元区领袖在周日峰会上赞同该提议，债权人的支持至关重要。希腊新方案包括实行更多增税和进行养老基金改革的计划。

周日峰会之前，欧元区19个成员国的财长周六将召开会议，决定是否支持启动与希腊之间的第三轮救助计划谈判。

由于希腊有望在最后关头达成协议并得以留在欧元区，欧洲市场上扬，Eurostoxx期货上涨1.7%。

在最新提议中，希腊寻求535亿欧元资金以帮助其偿还债务直至2018年，对基本盈余目标进行评估，并“重新安排”该国的长期债务。

但该方案可能会使齐普拉斯在国内遇到麻烦，他所在政党的强硬派和规模较小的盟党都不会善罢甘休。而要想达成新协议，还需获得欧元区各伙伴国议会通过，其中包括德国。而德国的态度已十分强硬，反对向希腊提供更多资金援助。

希腊总理齐普拉斯宣布周五在议会举行临时投票，寻求议会支持一系列“优先行动”。希腊政府将通过这些行动向债权人表白其希望达成救助协议的意愿，从而确保获得首批拨款。

当被问及今天是否能达成协议时，希腊极左翼联盟党议会发言人费利斯告诉记者：“当然。今天我们要在议会讨论。”

内政部长武齐斯(Nikos Voutsis)也很乐观，在极左翼联盟党一次会议之前告诉记者，他乐观地认为希腊有望达成一个很好的协议。

**“正确的选择”**

最新提议还包括削减国防支出、比雷埃夫斯港和地区机场等国有资产私有化的明确时间表、提高旅馆餐饮业增值税、削减贫困退休人员的补贴等。

“在政党和希腊利益之间，希腊总理似乎做出了正确的选择，”中右翼日报Kathimerini一篇社论称。

“他做出的接受严苛改革措施的决定，可确保希腊继续留在欧元区。现在不是抱怨并评估损失的时候，确保希腊的利益及其在欧元区的位置才最重要。”

之前的救助协商破裂后，希腊银行业者自6月29日以来一直停业，并实施资本管制，限制提现额度。紧接着希腊在6月30日对IMF贷款违约，如今还须在7月20日向欧洲央行赎回34.9亿欧元债券，如果没有救助将无法做到。

自2010年以来，希腊通过两次救助已从欧元区和IMF共计获得2,400亿欧元，但该国经济已萎缩25%，失业率超过25%，每两个年轻人就有一个没有工作。

与此同时，德国作为希腊最大的债权国，也做出一点儿让步，承认希腊需要重组部分债务，这是实现中期公共财政可持续所必需的。

“最重要的是这一揽子方案得到议会批准，不仅是两个执政党，还有三个亲欧的反对党--新民主党、Potami和泛希社运党，”希腊报纸Ethnos说。

“ 这是一个拖延了五年的共识，使希腊人民付出沉重代价。但最重要的是终于还是出现了，而且可能还是在最合适的时候。”(完)

(编译 杜明霞/王颖/刘秀红/李春喜 审校 艾茂林/王洋/白云)

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