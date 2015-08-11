焦点：希腊与债权人经过彻夜谈判 终于达成援助协议

路透雅典8月11日 - 据官员们称，希腊与债权人周二经过彻夜谈判，终于达成一项救助协议。这令人寄望援助款项能够及时拨发，使希腊偿还一笔即将到期的重要债务。

这次谈判从周一下午开始，历时23个小时，疲惫不堪的希腊官员走出位于雅典中部的一家酒店，宣布双方就救助协议的细节已经达成一致，目前还剩下几个次要问题需要理清。

“最终，我们达成一致了，”一名财政部官员称。“已经达成一项协议。一些次要问题正在讨论。”

协议预计涉及最多860亿欧元(947.5亿美元)新贷款，不过目前还没有确认贷款规模。

希腊官员曾表示，上述协议周三或周四由议会审批，周五再接受欧元区财长们的审查，这将有望为希腊在8月20日前偿还欧央行32亿欧元铺平道路。

协议的达成将为希腊艰苦的援助谈判画上句号。希腊今年用了不少时间来抵制债权人提出的撙节条件，在可能被踢出欧元区的警示之下才不得不做出让步。

但目前德国的疑虑普遍未消，自2010年以来在对希腊的两次援助中，德国提供的救济最多，而且现下还要继续救济希腊。

据一政府官员称，经过彻夜长谈，双方在最终财政目标上达成共识，而财政目标是此番救助的支配因素。自2016年开始希腊需要首先实现财政基本预算盈余(剔除利息支付因素)。

这位官员表示，按修改后的目标，希腊2015年基本预算赤字将相当于国内生产总值(GDP)的0.25%，2016年将转为基本预算盈余，规模相当于GDP的0.5%，2017和2018年的盈余目标分别为1.75%和3.5%。

应对银行业庞大的不良贷款是谈判的症结之一。希腊希望设立一个“坏帐银行”，接手问题贷款；债权方则希望将不良贷款打包，出售给不良债务基金。目前无法立即得知将如何解决这个议题。

官员们对于如何在希腊设立一支主权财富基金，以从国有资产的私有化行动中筹措500亿欧元，也有争论。这笔资金中将有四分之三用来帮助银行进行资本重组并降低负债。

财政部消息人士称，双方已达成一致，将解除对希腊天然气市场的管制。(完)

(编译 李春喜/孙国玉/张若琪 审校 高琦/孙茉莉/戴素萍)

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