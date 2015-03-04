分析：资产价格飞涨即将遭遇储蓄拐点 金融市场何去何从

图为东京一家券商机构门外，一名男子的身影映在一块日经指数的显示屏上。 REUTERS/Toru Hanai

路透伦敦3月4日 - 如果全球人口老龄化是左右现代金融市场真正的决定性因素，那么不要再对超低利率或廉价资金造成的异常现象熟视无睹了。

以往曾经是专注度有限的投资者不看重的方面，而今人口年龄结构的缓慢发展趋势以及对储蓄和投资的影响，正在迅速成为解释2015年市场定价超乎以往的共识原因。

单单是在上周。巴克莱和高盛双双再度提到了老龄化问题，两者都认为过去30年来，处在退休前储蓄高峰期的劳工数量持续扩张，是储蓄过剩的主要原因。这种过剩自1980年代末以来已推动债券收益率不断地下滑。

摩根士丹利去年10月得出了类似的结论。

对创下纪录高位的资产和房地产价格不利的是，这三家投行均得出结论：储蓄的全球性兴盛期将结束-至少是在未来几年-而这种结束将有可能引发金融市场走势出现地震式的逆转。

“主要储蓄人口的转变进程已经大体结束...意味着全球利率下降的状况接近尾声。”高盛分析师Sharon Yin说道。

与此同时，专注于研究主要储蓄人口下降前景的巴克莱分析师Michael Gavin认为，“影响世界资产价格的一个关键世俗因素已经达到顶峰，将在未来数年明显下滑。”

摩根士丹利分析师Charles Goodhart和Philipp Erfuth在去年的报告中则坚称，实质利率为零或负值的情况并不是“新常态”，并且他们对于储蓄和人口统计学的研究得出了几乎不可避免的结论，即实质利率将改变近年来的下滑趋势并将很快重新上升。

**逆势而行**

继资产价格出现又一波大幅重估之后，这些全都算是不同寻常的看法。

过去一年金融市场的状况可以总结为全球利率的整体降低-最为显着的就是，透过政府公债收益率来反映的长期借款利率，即指标十年期公债收益率，在欧元区和日本都降到零水准甚至负值。

即便在经济复苏已经获得一些动能的美国和英国，他们的十年期公债收益率也只有五年前水准的一半。

对长期利率出现这种先前几乎没有预料到的下降，外界解读集中在一套“新常态”的说法上，即后信贷危机对全球增长的损害意味着，那在未来许多年将不足以提高需求、薪资及通胀。

结果，瞄准通胀目标的央行出台购债刺激措施，即量化宽松，进一步压低了利率和债券收益率。在外界唯恐低于正常水平的需求无法消化过剩的原油供应的背景下，去年底能源价格崩跌加大了通缩出现的可能。

这不仅只是借款利率和债券收益率的扭曲。

收益率如此之低，造成了明显的普遍扭曲现象，特别是投资人纵使不看好全球经济形势，也因为想获得一些投资收益，而去追求风险高于公债的资产。

尽管企业获利增长下滑让人沮丧，但股价仍在冲向新纪录高位，这主要是因为债券收益率接近于零，令投资人转而追求股息。这也一直在刺激企业，以近零利率借钱来回购自家的“高收益率”股票，赚取暴利，而这个过程亦进一步推高了股价。

原本意在推动投资、研究和就业的货币刺激，却促成了极端的资产价格收益，这放大了可能造成社会不稳定的长期财富不均现象，而这正是许多西方国家的主要政经议题。

因此，如果预测这波持续数十年的储蓄过剩现象将出现扭转，这意味着全球经济将有重大变动。

储蓄高峰通常在退休前一二十年出现，而退休人士则由存钱者摇身变为净消费者，因此，现在企图停泊在安全债券及固定收益的储蓄资金，也将会退潮。除非全球经济成长潜力在利率上涨时同步加速，否则股价也将会被拖下水。

即使股债下跌具有一些正面效果，像是阻断财富不均恶化，刺激企业不去回购股票而是着眼未来的投资，但如果股债价格连续多年下跌，不仅对投资人及准备退休的族群不利，对于整体全球经济、商品需求及高负债者都不利。

例如，巴克莱估计，储蓄减少的规模，10年后可能相当于全球国内生产总值(GDP)的3%，或全球储蓄金额的15%以上，20年后，则相当于全球GDP的近6%，全球储蓄金额的25%。

不同国家及地区之间会有一些差异，但这三项研究都是以全球总量角度来看。

或许这些研究最特殊的一点在于，研究结论几乎异口同声地显示出一种逆向思考看法。但会有多少投资人听得进去，又是另一回事了。(完)

(编译 王洋/高琦/张若琪/蔡美珍；审校 李春喜/白云)

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