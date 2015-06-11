综述：韩国和新西兰央行双双降息 中国经济放缓引担忧

路透悉尼6月11日 - 新西兰和韩国周四双双降息，以抵御全球需求低迷的影响，尤其是对中国出口迟滞的影响。中国是这两个国家最大的出口市场。

中东呼吸综合征(MERS)爆发后的一系列死亡案例打击韩国的需求，是促使该国央行在不到一年时间内第四度降息的另一个原因。

不过周四韩国和新西兰两国央行的官员均表达了对中国经济放缓的担忧，反映出全球120个国家的类似忧虑，因为中国正是这些国家的最大贸易伙伴国。

中国5月全国固定资产投资创逾14年最低增速，该数据显示中国经济放缓时间将更长。

“短期内，投资对于稳定经济增长而言至关重要，投资表现欠佳将给经济带来压力，”申银万国证券的分析师李慧勇表示。

周四公布的其他数据显示，中国5月规模以上工业增加值和社会消费品零售总额至少展示出企稳迹象，而且大致符合预期。

新西兰央行周四将指标利率下调25个基点至3.25%，为四年来首次降息。新西兰央行指出中国经济增长面临一些风险，包括对迄今为止北京方面采取的刺激增长举措存在疑虑。

“迄今为止采取的宽松政策举措效果仍存在不确定性，”新西兰央行总裁惠勒在降息后表示。

惠勒使降息的大门保持敞开，其中一部分原因就是试图拉低“被高估”的本币。

亚洲国家越来越担心，汇率因素可能会削弱本国的竞争力。一些政策制定者担心，为保护出口及本国市场，他们可能会被迫进行竞争性贬值。日圆兑美元上周稍晚跌至13年低位，更强化了对“汇率战争”蔓延之势的担忧。

疲弱日圆尤其给韩国出口商带来冲击，因为它们与日本同业在汽车和电子产品出口方面存在竞争。

韩国央行将指标利率下调25个基点，至纪录低位1.5%。总裁李柱烈称，韩国的出口受到了中国以及全世界经济放缓的拖累。

“直到5月份，我们还是认为出口走软可以通过改善国内消费加以弥补，”李柱烈称。

不过，李柱烈说，MERS疫情爆发显然已经打击到韩国的内需。目前韩国确诊122例，10人死亡。

“之后，我们认为韩国央行将暂停动作，密切关注消费者信心恶化的迹象以及出口萎缩是否加剧，尤其是对中国，”巴克莱分析师在给客户的研报中称。

中国央行六个月内已经三度降息，但经济增长继续由去年的7.4%下滑。

分析师原预计今年中国经济将增长7%左右，能达到政府的目标水平，但增速为25年来最慢。然而，低迷的投资数据促使部分分析师下调了增长预估。

“我此前预测第二季经济增长7%，现在预计放缓至6.8%，”申银万国证券分析师李慧勇表示。(完)

(编译/审校 王洋/杜明霞/刘秀红/李春喜/艾茂林/龚芳)

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