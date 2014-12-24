投行并购人士料喜迎奖金增长 债汇交易员恐遭减酬

2014年10月30日在香港拍到的图片。 REUTERS/Damir Sagolj

路透伦敦12月23日 - 在红红火火的一年过后，从事企业并购和售股业务的投资银行人士在结束休假回来时，料将迎来奖金增长的好消息。但债券及外汇交易员恐将面临奖金下滑。

投资银行业将在未来两个月敲定奖金方案。初步迹象显示，大多数银行平均奖金将相对持平或稍有增长，但进行过裁员的银行奖金总额会有所减少。

“我们预计平均奖金额会较2013年数字增长5%到10%，但不同业务间将有很大区别，”高管猎头公司Heidrick & Struggles合伙人Giles Orringe称。

业内消息人士说，处于该区间上端的，是并购交易撮合者与债券/股票发行顾问的奖金，平均增幅应能达到5-10%。

苏黎世招聘公司Phaidon International的主管Greg Bezant看法更为乐观，他预计一些领域的奖金将会上涨20-25%，并购和私募股权领域的状况应该会相当不错。

然而，在又经历行情惨淡的一年后，固定收益、大宗商品和外汇交易员的奖金有可能最多下降10%。

有几家银行还预计，因为不当行为被处以高额罚款的业务部门奖金将被降低。有六家银行因为试图操纵汇市，被共计处以43亿美元罚款，金额创纪录。此外，还有银行因为操纵利率和大宗商品价格，以及其他不当行为也被罚款。

行业消息人士称，部分银行大幅减支的压力将比同业更大，欧洲银行业比美国同行受限更多。

巴克莱(Barclays)(BARC.L)去年尽管获利下滑却上调奖金，从而激怒了投资者。其首席执行长詹金斯已暗示可能削减奖金，他本周称，“我认为这次不会那么受人非议。”

银行人士的奖金仍是行业批评人士及政客的抨击目标。批评人士及政客认为，高额薪酬鼓励了导致金融危机的风险行为，但人们没有采取足够应对措施。很多股东也认为，银行业需要减少薪酬，以便回报重新超过资本成本。

据薪资网站Emolument，摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)伦敦交易平台的总经理2013年平均薪酬为46.1万英镑(71.5万美元)。Emolument表示，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX、摩根大通和瑞士信贷银行CSGN.VX投资银行业务去年的平均奖金超过20万英镑。(完)

(编译 朱晓军/白云；审校 王丽鑫/杜明霞)

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