综述：伊朗与六大国达成里程碑式核协 可能改变中东格局

路透维也纳7月14日 - 伊朗与全球六个主要国家周二达成核协议，为10多年来时断时续的谈判划上句号。该协议有可能改变中东地区的格局。

根据协议，美国、欧盟和联合国将解除对伊朗实施的制裁，换取该国同意对其核项目的长期监控。西方怀疑该项目是为了发展核武器。

协议的达成对于奥巴马总统和伊朗总统哈桑·鲁哈尼标志着一个重大的政策胜利。采取务实主义的哈桑·鲁哈尼标在两年前当选伊朗总统，他誓言改变该国在外交上的孤立。

由于两国之间持续数十年的敌意，两位领导人都面临国内主张强硬路线人士的怀疑。

西方外交人士称，根据最终协议，伊朗接受了一项“快速恢复”制裁的安排，即如果该国违反与六大国达成的核协议，那么制裁将在65天内恢复。联合国的武器禁运将保留五年，对该国的弹道导弹制裁将保留八年。

“所有辛劳都获得了回报，我们签署了一项协议，真主保佑伊朗人民，”一位要求匿名的伊朗外交官员向路透表示。

但美国在中东的最亲密盟友立即对协议表示出敌意。

“这份协议是西方对以伊朗为首的邪恶轴心做出的历史性妥协，”以色列副外长Tzipi Hotovely在推特上发文表示，“以色列将采取一切手段，力图阻止该协议的批准。”

据欧盟的一位发言人周二称，伊朗和六大国的外长将于0830GMT在维也纳联合国中心举行会议，会后将召开新闻发布会。

外交官们称，伊朗外长扎里夫和欧盟外交政策首席官员莫盖里尼将宣读联合声明。

协议仍需美国国会审批。美国国会由共和党控制，而他们对奥巴马政府向美国宿敌伊朗展示的姿态表示怀疑；自从1979年伊朗革命派袭击美国大使馆以来，美伊就成为了敌对国家。

美国在该地区的盟友，特别是以色列和沙特阿拉伯，也担心这份协议将使伊朗受益。

伊朗政府不承认以色列并支持该国敌对势力。在逊尼派穆斯林主政的阿拉伯国家，特别是沙特阿拉伯相信，伊朗在叙利亚、也门和其他地区的战争中支持他们的敌人。

但美国改善与伊朗的关系也是有充分理由的，因为美伊两国面对共同的敌人伊斯兰国，伊斯兰国由逊尼派穆斯林武装集团建立，他们占据了叙利亚和伊拉克的大片领土。

对伊朗来说，制裁解除可能会迅速推动经济繁荣，这些制裁措施严重影响了其石油出口，也使进口受到打击。达成协议料导致全球油价下跌，因为伊朗石油供应可能会重返市场。(完)

(编译 李春喜/汪红英/王颖；审校 高琦/张明钧)

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