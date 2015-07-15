焦点：伊朗回归油市将改变OPEC格局 但短期应无大碍

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透迪拜7月15日 - 海湾石油输出国组织(OPEC)的代表们表示，在伊朗与主要国家达成了核协议之后，OPEC今年可能维持产量不变，以保护市场份额，因伊朗原油全面回归市场的速度不会很快。
然而2016年对OPEC将是艰难的一年，到时候伊朗受到的国际制裁料将放宽，允许该国扩大石油生产和出口。
伊朗与主要国家周二达成核协议之后，决心重夺OPEC第二大产油国的地位，这势必引发该组织内部的竞争。
不过沙特和其OPEC盟友押注，明年需求增长可能帮助市场吸收增加的供应。
他们质疑伊朗的回归是否会给他们的市场份额带来真正的挑战，或迫使OPEC解决为其让出市场空间的请求。
“如果非OPEC国家像预期那样生产放缓，同时明年需求继续增长，假设伊拉克不大幅增产，而且利比亚不回归市场，那么市场将能够吸收伊朗石油，”一名海湾OPEC的资深代表对路透表示。
OPEC预估2016年全球石油需求增幅为134万桶/日，高于今年的128万桶/日。
欧美国家2012年针对伊朗核计划实施制裁，令伊朗损失数以10亿美元计的石油收入，在OPEC的产量占比也下滑，主要由沙特及伊拉克填补。
伊朗石油部长尚甘尼6月在OPEC会议上警告称，在解除制裁的六七个月内，伊朗的石油产量可以增加多达100万桶/日。
上述的海湾国家高层人士也认同其他OPEC官员及分析师看法，认为伊朗的制裁措施不太可能在2016年之前解除，伊朗企图将产量提高100万桶/日的雄心，可能不会很快实现。
德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch在路透全球石油论坛表示，伊朗2016年上半年的石油出口增幅不太可能超过50万桶/日，2016年下半年再增加的数量也不会超过50万桶/日。
“多增加100万桶/日的伊朗石油，将几乎满足2016年的预估需求增幅，抵销美国石油生产停止扩张的影响，”他称。
油价周二在伊朗核协议达成后下挫，随后回升，因市场体认到伊朗受到的制裁暂时尚未取消，继续限制伊朗原油出口。
布兰特原油期货周三升逾每桶58美元。
现在尚不清楚针对伊朗的制裁要过多久才会解除。明年之前，伊朗不大可能得到制裁解除带来的太多好处，因为需要证实核协议的实施情况。
“油价将会下滑，但问题仍未解答。伊朗会恢复到制裁前的产能吗？我很怀疑，”另一位OPEC海湾成员国代表说。
**争夺市场份额**
OPEC去年11月做出历史性的政策转变，在沙特阿拉伯主导及其海湾盟国的支持下，OPEC拒绝实行减产来提振油价，此举旨在维护市场份额。OPEC在今年6月会议上再次坚持该策略。
OPEC要到12月4日才会再次开会。OPEC代表称，该组织届时不大可能扭转政策并减产，倾向于观望到12月以后，以评估伊朗新增供应对市场的影响。
“不会削减产量。今年绝对不会。”第三位海湾国家代表说道，并称现在要精准判判伊朗能多快提高出口还为时过早。
伊朗热切希望恢复制裁期间丢失的市场份额。2012年，伊朗石油出口达到每日250万桶，受制裁影响，降到仅100万桶。
但伊朗料将在主要出口市场亚洲面临其他OPEC成员国的激烈竞争，比如沙特阿拉伯、科威特和伊拉克。
这些中东产油国为了赢得亚洲买家而进行的积极营销料将加剧，而且随着更多伊朗原油开始涌入市场，油价将进一步走低，这将使得伊朗夺回市场份额的努力变得更加艰难。
“我认为有爆发价格战的很大风险。难以想像沙特阿拉伯会甘心把市场份额拱手让给死对头。”Fritsch表示。
“伊朗将会更加强力守卫它的市场份额，”第四位OPEC代表说道，并预估油价在明年不会突破每桶50-60美元的区间。（完）
(编译/审校 李春喜/蔡美珍/杜明霞/高琦/艾茂林/张明钧)
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