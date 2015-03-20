综述：铁矿石价格又见新低 环保收紧扩吨钢盈利

路透北京3月20日（作者 李文科） - 在从现货到期货，本周铁矿石价格一举突破2009年金融危机时低点，跌至有纪录以来的最低位。尽管不少非主流矿石供应商已被挤出市场，这一波春季跌势可能还没有结束。

考虑到国际四大矿商的矿石供应仍在增加，且成本较低；最大的矿石用户--中国的旺季需求不如预期；加上作为政府杀手锏的新环保法的双重施压，铁矿石价格仍有下跌空间。

钢材旺季不旺部分因今年春节较晚，但中国正进入钢材季节性需求启动时期，下游用钢需求提升有望，亦将带动矿石价格企稳，从这个角度而言，矿价可能已经接近阶段性的底部，处于筑底的过程。

“三大矿商的成本很低，但扩产明显，在吨矿盈利和数量之间找到一个平衡的话，53美元应该对矿价形成较强的支撑。”金银岛资深铁矿石分析师弭澎琦指出。

他并强调，铁矿石价格尽管已经在筑底，但反弹的可能性很小，国际矿商大幅扩产如影随形，而暴增的新增产量必然挤压吨矿利润空间，亦给矿价带来压力，中长期看矿价可能是低位徘徊，矿商以价保量，保证自己的出货量水平。

联合钢铁网资深分析师胡艳平指出，虽然钢材贸易商在元宵节后的出货状况在改善，建筑业的季节性开工也比较明显，但仍不如预期，尤其是小钢厂最为集中的唐山地区的高炉开工率目前维持在90%左右的相对低位，钢材价格上涨还不是很明显，因此到目前为止还没有带动铁矿石的向上情绪。

长江证券报告亦指出，本周矿石港口库存继续上升至10,028万吨，且矿石现货指数跌幅扩大，或反映目前需求复苏程度尚未触发钢厂态度积极转变，其生产、补库行为仍较谨慎，这从本周唐山地区高炉产能利用率环比下降中可以得到一定印证。

报告认为，经济结构转型致使钢铁需求总量趋势向下的大背景已深入人心，政府工作报告下调今年经济增速目标更加重了中期担忧，应是目前阶段钢厂、钢贸态度相对谨慎的主要原因。因此，就期货投资而言，考虑到目前市场悲观情绪仍在，且螺纹期货升水较大，建议控制仓位、谨慎持多，等待基本面进一步好转确认。

国际铁矿石现货周四最新报价每吨54.5美元，创纪录新低。同期中国上期所的铁矿石期货主力合约DCIOcv1本周最后三天叠创新低，周五最低报每吨429元人民币，亦为铁矿石期货上市以来的纪录新低。

**钢厂盈利提升**

中国国务院总理李克强在记者会上宣称新环保法不是棉花棒,而是杀手锏。从山东临沂到最近唐山的环保检查，已经让不少钢厂吃到了苦头，部分钢厂已经停产限产，但另一方面，亦让不少注重环保投入的钢厂看到了希望。

季节性需求叠加环保收紧举措料改善钢材基本面，从而推动钢材价格上行，吨钢盈利空间扩大。

“铁矿石价格最近跌幅很凶跟钢厂开工率未明显上升有关，...临沂、唐山一带环保检查加强等环保事件也有影响，环保风声比较紧张。”胡艳平指出。

广发证券报告则指出，在“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等一系列“稳增长”重大项目建设带动下，钢需有望继续好转、出口将再创新高。2015年钢铁行业供需形势将持续好转、盈利将加速回升，维持钢铁行业“买入”评级。

胡艳平亦强调，最近钢材库存已经没有继续上升，而是在企稳下降，且环保收紧对钢价是好事，螺纹钢价格料回升至每吨2,500-2,600元水平应该问题不大。

不过在联合钢铁网研究总监徐向春看来，和往年相比，钢材需求总体下降，主要品种价格跌至成本线以下，诸多不利因素令钢铁业开局不利，预示钢铁业一季度重现出现大面积亏损窘态，行业复苏遥遥无期。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--巴克莱分析师认为，未来五年中国在全球金市所占的份额将会增长，因中国将是为数不多的能取得需求增长的国家之一，但增速将会放缓。

--中国人民银行周四称，根据国家宏观经济调控需求，央行将对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批，对黄金及黄金制品进出口施行准许证制度，并自2015年4月1日起施行。

--据交易商和业内消息人士称，中国原铝买家不愿意下第二季的进口订单，因为他们手中的现金有限，且铝价升水下跌促使他们推迟购买。

--中国第四大钢铁制造商--武汉钢铁（集团）公司的董事长邓崎琳向路透表示，中国的钢铁行业若要削减过剩的供应，整合至关重要。供应过剩已压低钢铁价格，并使数十家钢企负债累累。

--中国国家能源局周一称，2月全社会用电量同比下降6.3%，1-2月同比增长2.5%。主要受占总用电量约七成的工业用电拖累，显示工业运行下行压力大。

--分析师表示，尽管铂金价格下跌至五年半低点，但并未明显给中国铂金珠宝饰品带来新的买兴，所以铂金多头今年料遭遇更多逆境。（完）

(审校 黄凯)

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