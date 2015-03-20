焦点：日本央行总裁否认出现全球“货币战争”迹象

路透东京3月20日 - 针对外界认为发达经济体大规模货币刺激计划正在引发一场汇率竞贬“货币战争”的看法，日本央行总裁黑田东彦周五予以驳斥。

全球许多国家央行，包括亚洲的韩国和印度在内，均加入了日本和欧元区的行列，通过宽松货币政策来刺激经济增长。

黑田东彦称，他没有看到发达国家和新兴市场国家在货币波动问题上出现紧张关系的迹象，他不认为各国是在急于拉低本国货币，好为出口提供竞争优势。

“我确实没有看到目前全球出现任何形式的货币战争，”黑田东彦在东京的外国记者俱乐部举行的记者会上称。

“美联储、日本央行和欧洲央行采取的货币政策措施是为了达成物价稳定目标，不是为了贬值货币，”他说。

虽然各国央行没有公开承认，但正如日本央行和欧洲央行所为，放宽货币政策的作法，已削弱了它们的本币，成为刺激经济成长的主要传导途径。

日本于2013年采行质化量化的宽松政策而推低日圆后，引起一些贸易竞争对手国家抨击。

在欧洲央行加入量化宽松大军后，欧元兑美元本周创下12年低点。

**通缩心态仍在**

随着美联储准备要在今年升息，发达国家央行货币政策之间的走向分化，在全球金融市场形成不可预测的暗潮汹涌，令新兴经济体更感头疼。

黑田东彦表示，随着美联储退出非常规货币政策，包括日本央行在内的众多央行，都可以从中学习甚多。

不过他强调道，日本央行将维持庞大的刺激措施，若物价整体上行的趋势出现任何变动迹象，甚至会进一步扩大措施。

“我们还没有完全消除通缩心态，”黑田东彦说。“我们有足够多的工具对抗通缩和实现物价目标。”

有人批评日本央行的刺激计划没有作用，黑田对此反驳道，消费者物价连续上涨了20个月，为1998年以来的最长连涨之势。

黑田还补充称，基本工资去年上涨，为约20年来首次，他表示希望企业能继续涨薪，以鼓励消费者提高支出，而不是把钱存起来。

日本央行2013年4月正式采用质化和量化宽松(QQE)措施，去年10月又扩大了QQE规模，以推动日本通胀率升向2%。日本深陷通缩已有15年之久。

但核心消费者通胀率1月放缓至0.2%，主要因为油价下跌带来压力，使得市场持续预期央行将进一步放宽货币政策。

黑田东彦重申，如果基础通胀放缓主要受能源价格下跌推动，市场就不应期待日本央行再次宽松政策。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉/白云; 审校 蔡美珍/李爽)

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