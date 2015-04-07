焦点：日本央行料维持政策不变 仍为消费支出不振所苦

焦点：美国4月汽车销售延续3月疲态 华尔街担心汽车业荣景终结
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。
路透东京4月7日 - 消费支出表现令人失望，预料将让日本央行决策官员周三会议时提高警觉；该行实施超大规模刺激计划已有两年之久，然而至今仍未让经济脱离数十年来的停滞状态。
日本央行在周三结束的两日会议中，料将延续2013年推出的购买资产计划，在此同时为更为重要的4月30日会议奠定基础，届时该行将提出新的长期预估。
但包括九名成员的审议委员会料将开始研商，讨论该如何因应经济重新出现的疲软讯号，调整此前设定的乐观经济及通胀预估。
多位熟悉日本央行思维的消息人士表示，有鉴于薪资成长贫乏及家庭支出不振，日本央行可能在4月30日检讨过后，调降2016年3月止当前财政年度的核心消费者物价通胀率预估，目前预估为1.0%。
有分析师称，视乎通胀预期下调程度，日本央行可能将再次放松政策，或者调整其“在2015财年或前后”实现2%通胀目标的承诺，也许两者皆有。
“日本央行可能没有料到消费数据如此疲弱。第一季度的GDP数据将十分晦暗，”第一生命经济研究所首席分析师新家义贵(Yoshiki Shinke)表示。
“日本央行近期(包括4月)采取行动的可能性，比一个月之前有所上升，”他说。
随着油价挫跌使通胀率进一步远离目标，很多市场参与者预期日本央行将在今年某个时候放松政策，形式也许是加大购买公债和高风险资产的规模，但预期4月采取行动的人只占少数。
**乐观看法维持不变？**
在2013年4月推出大规模刺激计划时，日本央行承诺在大约两年时间内实现2%的通胀目标。日本已陷入通货紧缩长达15年。
不过因油价下滑和去年上调消费税导致经济意外衰退，令通胀率下滑，这迫使日央行在去年10月扩大刺激措施，并淡化两年期的时间表。
目前称日本通胀率将在当前财政年度左右触及2%。不过即便如此，最后期限仍是难以捉摸，因鉴于能源成本居于低点以及薪资增幅温和，今年大部分时间物价料持平甚至是下滑。
日本央行曾表示其将细细研判油价的影响，只要物价整体向上的大趋势不变，其就会按兵不动。
不过近期数据已引燃人们对经济回升力度的担忧。2月家庭支出重挫，产出下滑。在同工会的薪资谈判中大型企业虽提高了基本薪资，不过但平均增幅仍要逊于日本央行本来的预期。
日本央行迄今的表现都是一副大无畏的样子，且周三料仍会坚持，即经济将继续回升，通胀率在明年初将加快升向2%。
市场焦点集中在日央行总裁黑田东彦会后的记者会，找寻央行是否以及何时会扩大资产购买规模的任何线索。目前的购债措施已很庞大，已开始导致政府公债市场出现失真。(完)
(编译 张明钧/王颖/孙茉莉; 审校 高琦/王兴亚/艾茂林)
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