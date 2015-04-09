焦点：新财年伊始日本投资者大举卖超外国债券以锁定获利

图为美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透东京4月9日 - 日本投资者上周卖出的外国债券达到创纪录的3万亿日圆(250亿美元)，以锁定本财年初所取得的利润，不过市场参与者表示，日本投资者对外国债券的需求可能会维持强劲。

3月30日至4月3日当周日本投资者超卖3.074万亿日圆外国债券，远超前次纪录水平--2013年9月最后一周的2.227万亿日圆。

“上周是了结获利的好机会，因美国非农就业数据公布之前，亦即新财年伊始，债券价格上涨，”SMBC日兴证券资深分析师(山鸟)津洋树说。

之前的10周日本投资者买入约4.5万亿日圆的外国债券，在本土债券投资回报极低之际在海外市场寻求收益。

10年期日本政府公债收益率在1月触及纪录低位0.195%。

虽然该收益率微幅反弹，周四站上0.360%，但许多市场人士预期日本投资者仍继续将资产配置多样化，买入海外债券，还可能买入海外股票等其他资产。

“许多投资者将采取弹性的立场。如果日本公债收益率上涨，他们就增持日债；如果海外债券收益率上扬，他们就转到那儿，”明治安田生命首席经济师小玉佑一表示。

就目前来说，由于欧元区核心公债收益率下滑至负值水平，日本投资者可能会购买美国、澳洲、意大利与其他高收益率欧洲债券。

周三公布的数据显示，日本投资者在2月买进1.4万亿日圆美国公债、7,690亿日圆欧元区公债，以及5,220亿日圆澳元公债，这是目前所能取得的最新国别数据。

在欧洲，收益率较高的意大利债券对日本投资者最具吸引力。他们在2月份买超3,615亿日圆意大利债券。

然而，外国投资者上周也大量买入日本资产。

外国投资者买超1.036万亿日圆的日本股票，为2013年4月初以来的最高买超规模，当时日本央行采取大规模的货币刺激政策，投资者感到意外。

外国投资者也买入9,990亿日圆的日本债券，因为对一些欧洲投资者来说，在他们国内的债券收益率降至负数时，日本公债变得有吸引力了。

欧洲央行开始购债后，七年期及以下德国公债收益率目前处于负值。(完)

(编译 王洋/陈宗琦/秦德兴; 审校 王颖/杜明霞)

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