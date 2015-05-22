焦点：日本4月核心CPI料依然低迷 即便货币宽松已实施两年

路透东京5月22日 - 受能源成本下降的影响，日本4月消费者物价通胀仍然低迷。这加大了日本央行的压力，因为央行为了摆脱通缩，已经实施了两年大规模的刺激政策。

下周公布的其他重要指标，比如工业生产、出口和消费者支出等，均可能有积极的表现，但分析师称，他们并未改变对经济温和复苏的看法。

“经济的实际状况是缺乏动力，”信金中金总合研究所分析师角田匠表示。

“要实现全面复苏，薪资增长应扩大到中小企业，而不仅仅是大型企业。”

路透对21位分析师的调查预估显示，4月核心消费者物价指数(CPI)按年增幅料为0.2%。核心CPI包含石油产品，但扣除新鲜食品价格。

扣除去年上调消费税的影响，3月核心CPI按年也上涨0.2%。

调查还预估，4月工业生产料较前月增长0.8%，这将为三个月来首见成长。

“外部和内部经济的复苏步伐都依然仅是渐进前行，此外还有库存调整造成的下行压力，因此预期中的工厂产出成长，将只有温和表现，”农林中金总合研究所经济分析师南武志说道。

4月出口数据将于周一发布，调查预估为较上年同期增长6.4%，连续第八个月上涨，4月进口预计较上年同期下滑1.5%，连续第四个月下降。

继3月录得近三年来首次贸易顺差后，4月料再度录得贸易逆差3,189亿日圆(26.4亿美元)。

路透调查显示，4月所有家庭支出料较上年同期增长3.1%，为去年3月以来首次上升。4月零售销售同比料升5.4%，为四个月来首次增长。

调查预期4月失业率料持稳于3.4%，求才求职比料持平于1.15。

总务省将于5月28日2330GMT公布CPI、就业市场和家庭支出数据。

经济产业省将于5月28日2350GMT公布工业生产数据，零售销售则于27日2350GMT出炉。

日本央行周五维持其大规模货币刺激措施不变，并小幅上调对经济状况的评估。(完)

(编译 李春喜/高琦/张若琪 审校 陈宗琦/蔡美珍)

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