（更正）焦点：日圆贬至12年半低位后 日本汇率政策出现杂音

图为万元面值的日圆现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

(更正：因译文有误，第三段“但对于未来如何因应日圆疲势可能令当局在打击通缩上的努力更形复杂的问题，政府内部出现分歧”应改为“虽然政府内部就如何应对日圆疲弱出现分歧，可能令当局打击通缩的努力更形复杂”)

路透东京6月2日 - 日圆贬至12年半低位，正是日本刺激政策下的产物；但有越来越多迹象显示，决策官员对日圆跌势太快意见不一，可能令各界对“安倍经济学”的支持度下降。

即使日本央行仍着眼于日圆贬值带来的益处，然财务省仍表明担忧日圆的下跌速度。

分析师们不认为财务省会立即进场干预汇市，虽然政府内部就如何应对日圆疲弱出现分歧，可能令当局打击通缩的努力更形复杂。

首相安倍晋三为消弭通缩及重振经济所推出的财政及货币刺激政策，其主轴即为弱势日圆。

“弱势日圆对日本有利，但日圆跌势有些过快，”Brown Brothers Harriman & Co驻东京的外汇策略师Masashi Murata指出。

日本财务大臣麻生太郎上周警告市场勿过度推低日圆，以"迅猛"(rough)一词形容本波跌势，凸显出其对日圆潜在走向感到不安。

日本财经官员往往会发出这类早期警告，如果市场无法平静下来，还会提高警告声量。

麻生太郎与其他看法较为乐观的官员相左。日本内阁官房长官菅义伟表示，虽然不乐见市场过度震荡，但日圆跌势还不那么让人忧心。

日本央行总裁黑田东彦已经重申，汇率走势应该偏向稳定，并反映经济基本面。

“各国央行正追求物价稳定政策，”黑田东彦周二与首相安倍晋三会晤后表示，并驳斥日央行超宽松政策意在拉低日圆的观点。

**情势对日央行有利**

日本决策官员向来乐见日圆趋疲，因这有助于提升出口商获利。过去日本当局入市干预，包括最近在2011年的干预行动，几乎都在于阻止日圆大幅升值。

但一些议员开始担心日圆走软的影响，因日圆走贬带动进口成本上升，从而损及家庭可支配收入。

美元兑日圆周二涨至2002年11月以来最高位125.07日圆，一个月内累计涨5%，年初迄今共计升近9%。

负责汇率政策的日本财务省官员保持警戒。一位官员称，“日圆(贬值)速度略为令人不安，”

上次日本当局买入日圆是在1998年，当时日本国内银行业危机引发经济严重衰退，重创日本股市，并带动日圆兑美元跌至147日圆左右。

分析师称，目前日本经济状态较好，而且日本股市正走多，当局没有理由入市干预。他们称，除非美元兑日圆涨至130日圆左右，否则日本当局不太可能买入日圆干预汇市。

想要干预生效，日本央行亦必须逆转其超宽松政策，而这是黑田东彦不愿做的，因通胀率距离2%的目标仍很遥远。

多名央行官员表示，有关可能触发日圆进一步下跌的担忧，并不会阻止他们再次扩大刺激规模以实现通胀目标。

这样一来，支持财务省尽力缓和日圆跌势的援手就寥寥无几了。

“日本政府没有任何办法来阻止日圆下跌，”Brown Brothers Harriman的Murata说。

他说，麻生关切日圆的下跌速度，但他的表态并不能真实反映政府的想法。(完)

(编译/审校 龚芳/张明钧/于春红/艾茂林/杜明霞/蔡美珍)

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