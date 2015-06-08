焦点：日本第一季GDP意外加速扩张 企业投资扮推手

2015年5月27日在日本一家交易机构拍到的图片。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京6月8日 - 日本1-3月经济扩张步伐远大于最初预期，因企业扩大资本投资，这印证了央行的看法，即日本经济摆脱去年的衰退，复苏步伐动能升温。

内阁府周一公布的数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长3.9%，优于初值2.4%。路透调查中的受访分析师预估中值显示，第一季经物价调整后经济增长环比年率料为2.7%。

“这是一个非常正面的数据，并显示复苏正在加快脚步，”农林中金总合研究所经济分析师南武志表示。

“非制造业者正扩大支出，因预期民间消费将会回升，因此这应该会成为主要的成长动能来源，”他说道。

资本支出较前一季增长2.7%，不仅超过初值0.4%，还高于路透调查预估的2.3%。

日本很多制造商利用日圆兑美元走软的局面，将生产地从中国和其它地区转回到日本国内。Panasonic (6752.T)已经将室内空调机生产撤回本土，佳能(7751.T)也将部分高端复印机的生产移回国内。

分析师指出，创纪录的获利和充裕的现金终于开始鼓励公司增加资本投资，比如工业机器人生产商发那科(Fanuc)(6954.T)。

**服务业投资也在上升**

日本政府和央行乐于看到这样正面的数据，他们希望经济稳步复苏的预期将刺激公司和家庭提高支出。

资本支出的增加对于安倍晋三刺激政策的成功与否至关重要，该政策旨在通过改变企业的通缩心态，从而带领经济走出滞胀。

安倍晋三的新闻发言人Yasuhisa Kawamura周日在G7峰会的间隙对媒体表示：“日本经济正在重回增长轨道。”

这个表态呼应了财务省上周公布的一项调查，后者显示1-3月公司资本支出创下一年来最大增幅。

这项调查被用来计算GDP修正值，其还显示非制造业支出明显增长。

在线和移动业务的快速扩张正在推动零售和批发企业的分销和库存网络投资，而酒店和主题公园正在翻修升级以吸引客户，这就包括受日圆汇价较低吸引的外国游客。

“非制造业可能也加大在自动化领域的投资，以克服劳工短缺的影响，”Minami说。(完)

(编译 张明均/高琦/王洋; 审校 艾茂林/杜明霞/徐文焰)

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