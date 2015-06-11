焦点：黑田东彦日圆汇率评论为即兴发言 本意非警告日圆空头--消息

路透东京6月11日 - 据了解情况的日本政府和央行官员表示，央行总裁黑田东彦发表日圆不大可能进一步走软的讲话，并非日本政府为限制日圆贬值做出的协同安排。

周三黑田东彦在议会表示，日圆已经“非常疲弱”，实质汇率不大可能进一步走软，此后日圆兑美元由近13年低点跳涨2日圆。

该讲话使日本财务省官员始料不及。日本外汇政策由财务省直接掌管。

日本央行官员称，黑田东彦的这番评论是即兴发言，未遵循讲稿，这并不暗示央行改变了日圆疲软有利于经济的看法。

“黑田东彦没有打算向市场发出警告，”一位未具名官员称。

相比之下，当时也在场的日本财务大臣麻生太郎仅仅表示，不管日圆汇率是上涨还是下跌，都应该是“缓慢且稳定的”。

**太多的口头干预**

黑田东彦的言论推动日本股市下跌。

日本内阁官房长官菅义伟表示，黑田东彦可能“出于自己的职责”发表评论，这暗示他的言论并未获得政府的认可。

日本经济财政大臣甘利明称，黑田东彦在非正式场合对他说，市场误解了他的讲话，他无意通过讲话左右市场走势。

分析师表示，市场之所以对黑田东彦的讲话做出尤为强烈的反应，是因为黑田曾经执掌过外汇事务，而且他一贯以来都是根据讲稿发表讲话的。

在为期五个小时的聚焦于货币政策的国会会议早些时候，黑田东彦在读事先准备的讲稿时表示，美元/日圆可能双向波动，尽管美联储和日本央行的货币政策路径不同。

黑田东彦在下午会议上脱稿讲话，当时反对派议员、前经济财政担当大臣前原诚司问到日圆的实质、有效汇率降至1973年触及的水准，是否意味着日本的经济强度已经减弱。

“黑田东彦所传达的主要信息没有变化，还是汇率变动应反映基本面因素，”一位政府官员说。

“但他这次说的空话有点过多。”

安倍晋三的经济顾问本田悦朗对路透说，他认为目前在123日圆的美元兑日圆汇率没有问题，只要该货币对走势稳定。

被问及黑田东彦的讲话是否会抑制安倍晋三刺激经济的计划时，本田悦朗说：“情况不是这样。”(完)

(编译 李春喜/汪红英/杜明霞；审校 徐文焰/王洋)

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