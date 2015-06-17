焦点：日本股市涨势喜人 然债市信号暗示前路不远或有重大回调

图为在东京拍摄的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京6月17日 - 得益于经济复苏和政府出台的刺激措施，投资者对日本股市的看多情绪达到多年来最为高涨的水平，不过债市的信号暗示，此后不久或将有一次重大的回调。

分析师表示，以历史纪录为参考，日本公债收益率已大幅攀升到足以引发股价回撤的水平，而相较于债券，股价似乎也非常昂贵。

今年迄今日本股市已飙升至15年高位，日经指数.N225成分股的平均市盈率达到16.2倍，接近安倍晋三2012年末启动“安倍经济学”以来的最高水平。

不过股市投资者认为仍有上涨的空间，指出日本经济在1-3月当季的增速是发达国家中最快的一个。

上市公司也承诺通过派息和股票回购加大对股东的回馈，而日本央行和养老基金也致力于买入更多股票。

不过，一些分析师把债市波动性视为上述美好前景的一个威胁。

“债市的极端情况似乎会引发日本股市大举抛售，”摩根大通股票衍生品和量化策略部门执行董事Michiro Naito称。

从历史上看，债券收益率上升和股价上涨保持同步，因为高利率通常表明经济力道增强，反之亦然。

不过，安倍经济学的启动打破了这种传统关系，因为日本央行大规模量化宽松措施带来的流动性充斥股债市。

“在安倍经济学和量化宽松时代，这似乎已经成为一种新的市场异象，”Naito表示。

在这种“新常态”下，债券收益率极端大涨推动股市很快大幅下跌。

Naito采用债券收益率波动的标准差，来考量债市波动到底有多么极端。

他指出，任何偏离均值两个标准差以上的走势，都被视作罕见，而且债券收益率出现这种走势，似乎会引发股市遭遇沉重抛售。

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日债收益率本月升逾两个标准差水平，暗示日经指数可能很快下降。

“收益率上涨会让股票投资者感到警惕，而不是欣慰。由于日债收益率继续走势震荡，我们对近期日股走势持谨慎看法，”摩根大通的Naito说，并补充称他在中长期仍看涨日股。

美林股票策略师Kenji Abe表示，股票价格看起来也比债券要贵。

他称，日本东证股价指数(TOPIX)成分股股息收益率与指标日债收益率之差约为6%，风险溢价为安倍经济学开始实施以来最低。

TOPIX成分股股息收益率4月底时低见1.46%，最新报1.63%，远低于2012年底时约2.5%的水准。

“短期内，市场看起来很贵，而且可能受限。如果我们看到有更明确的迹象显示通缩结束，那么上述收益率差距可能降至6%以下，但这可能必须要等到今年晚些时候或明年年初才会看到，”他说。(完)

(编译 王洋/王兴亚/杜明霞；审校 高琦/龚芳)

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