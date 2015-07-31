焦点：日本央行并无阻止日圆跌势的“黑田底线”--消息人士

路透东京7月31日 - 据多名熟悉日本央行总裁黑田东彦想法的消息人士指出，黑田东彦从没打算为日圆设置一道底线，而且他与很多日本决策者一样，宁可日圆进一步走软，而非大幅反弹。

黑田东彦上月向日本国会表示，日圆的实际有效汇率已经“非常低”，没有太多进一步下跌的空间，结果此番言论引发了日圆一波反弹。

虽然黑田东彦之后强调，他并非有意为美元/日圆划下任何底线，但从那之后美元/日圆受阻于125美元，也就是黑田东彦发表上述言论时的汇价附近。

日本央行并未公开评论投资者所认为的“黑田底线”。但一些外国投资人不断向日本央行官员询问此事，他们在枱面下得到的回答是，压根不存在任何底线。

接近黑田东彦或熟悉汇率讨论的人士表示，为日圆设置底线对黑田东彦来说几乎没有任何好处。

“如果在日圆汇率下方设定一个底线，那么投机客将反向押注并试图推高日圆。我怀疑日本央行是否希望发生这种情况，”一位官员称。

消息人士表示，实际上，包括日本央行官员在内的决策者一般乐见日圆走软，只要跌速保持温和。

**政治担忧**

黑田东彦发表上述言论之际，正值他的大规模刺激举措导致日圆贬值而招致批评，一些议员不喜欢日圆贬值，因为会推高进口物价和生活成本，并对小企业和家庭造成冲击。

这促使一些市场人士认为，不管黑田东彦是否有意这样说，通过对这种担忧表示认同，他可能得到了自己想要的东西。

但现任和前任日本央行官员以及政府官员称，尽管日本央行对日圆疲弱引起的政治担忧比较敏感，但仍认为日圆下跌能够提高出口竞争优势，从而对经济有所助益。

一位与黑田东彦仍有联系的人称，“日本决策者真的不希望日圆跌幅过度，但他们从以往的经验也知道，强势日圆对企业信心的伤害有多重，”

黑田东彦以前作为管理外汇事务的官员时，他曾对抗日圆上涨，因日圆走强加剧了通缩，并使经济陷入衰退。这一经历使其像许多前任一样，把抑制日圆大涨当作首要任务。

日圆走软亦在帮助日本央行透过使食品生产品提价而实现日本央行的2%通胀目标。

日本央行已在利用食品成本的稳步上升令千家万户相信通胀正在攀升。

一位官员称，“如果说日本央行担心日圆疲弱，那么主要原因是，日圆贬值越多，当市场走向转变时，日圆涨幅就越大。”(完)

(编译 汪红英/杜明霞/于春红; 审校 蔡美珍/郑茵/艾茂林)

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