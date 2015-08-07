焦点：日本央行总裁警告称 油价持续下滑恐推后实现通胀目标

路透东京8月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周五发出警告称，若油价持续下滑，要实现2%通胀目标的时间恐怕要推后。

不过他强调道，央行将不会再次扩大刺激规模，除非油价疲势久拖不决，令企业不敢提价并遏制通胀全面上升。

黑田仍维持对经济前景的乐观看法，尽管有迹象显示4-6月当季的经济可能已萎缩。

“近期出口和产出的疲态是暂时的，”黑田在记者会上说道，并补充道随着薪资维持升势，家庭支出将摆脱低迷。

“更多的企业上调了它们商品和服务的价格，这表明基础通胀趋势正在改善。”他称。

一如市场普遍预期，日本央行重申将以每年80万亿(兆)日圆(6,410亿美元)的规模扩大基础货币、也就是扩大央行的现金及存款，作法为购买政府公债及风险偏高资产。

**油价再度成为头痛问题**

日本央行预期通胀将在明年9月前后触及2%目标，因经济改善促使企业调高薪资及产品价格。

许多分析师对物价加速上涨存疑，因消费疲软及去年油价下跌效应导致物价近乎停止上涨。

根据路透调查结果，将在8月17日出炉的国内生产总值(GDP)数据料将显示日本经济第二季环比年率萎缩1.9%。

虽然预期经济成长将在本季回升，部分分析师警告称中国需求疲软以及国内薪资成长温和，将让经济以温吞的速度回升。

黑田东彦承认，中国及其他新兴市场经济体成长速度正放缓。但他仍维持先前看法不变，认为在发达经济体景气回升向外扩散下，海外需求将会回春。

然日本央行的乐观预测，益发与分析师的看法相佐。

“消费者物价可能变成负成长，且持续时间也较预期的久。日本央行10月可能在10月再次宽松政策，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益分析师Shuji Tonouchi表示。

油价及大宗商品价格再度下滑，也增添通胀下行压力。

“达成物价目标的时间可能会略有调整，要视未来油价走势而定。但就货币政策来说，重要的是整体通胀趋势，”黑田东彦表示。

“如果油价走势影响到通胀预期及通胀的基本趋势，我们可能考虑调整政策，”他表示。

日本央行自去年10月扩大刺激政策后即按兵不动，但一些分析师怀疑央行的观望态度还能撑多久。

日本央行最新CPI指标图表：link.reuters.com/gaf35w (完)

(编译 孙茉莉/张明钧/戴素萍 审校 于春红/王洋/艾茂林)

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