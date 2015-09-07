焦点：分析师下调下半年日本GDP预估 预计第三季微弱反弹

路透东京9月7日 - 在周一公布的一项调查中，分析师下调了今年下半年日本经济增速的预估。近期公布的一系列数据表现低迷，打击了政策制定者对于消费和出口反弹将足以将经济拉出停滞的希望。

随后，日本将在周二公布第二季国内生产总值(GDP)修正数据，可能显示当季经济表现不及最初估值。第二季GDP环比年率初值为萎缩1.6%。

“7月份消费和出口的反弹一直很微弱，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。

“日本经济可能需要更长的时间才能脱离低迷状态，”他说。

这项由半官方机构ESP每月对41家主要智库所作的调查显示，分析师目前预计本季日本经济环比年率为增长1.67%。

这一增速要大幅低于上月ESP调查中所做的2.48%的增速预估。ESP调查被认为是日本目前最为全面的经济调查。

7月工业生产意外下滑，巩固了市场对7-9月经济成长即便反弹也仅为温和增长的预期，令日本央行面临扩张已然庞大的刺激计划的压力。

除此之外，主要贸易伙伴--中国的经济放缓及近期股市的大跌引发投资者担心，这将进一步冲击日本经济。

央行官员们原本预计，随着日圆疲弱和油价成本下滑提高企业获利，薪资会有大幅上调。但夏季奖金仅略微上调，令他们大失所望。

分析师亦调降了对10-12月经济增长预估，由8月调查时预期的增长1.89%下调至增长1.68%。

目前分析师预期截至2016年3月的本财政年度经济增长率将在1.11%，低于8月时预期的增长1.21%。

预期7-9月核心消费者物价指数(CPI)将较上年同期下滑0.14%，远离日央行2%的目标。

消息人士称，预计日本央行对海外经济的看法也会较为暗淡，或许会在下次利率检视会议上调降对出口的评估。(完)

(编译 王洋/刘秀红/孙茉莉; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。