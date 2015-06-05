焦点：韩国MERS疫情爆发加重央行最早在下周降息的压力

图为韩国首尔一列地铁里的乘客带着口罩，预防感染MERS。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔6月5日 - 韩国央行一位消息人士表示，致命呼吸道疾病的爆发可能损及消费者支出和旅游业，并令韩国央行最早在下周降息的压力增大。

“我觉得疫情爆发增添了降息压力，”韩国央行一位官员对路透表示。韩国央行将于6月11日开会，这位官员不是具有投票权的货币政策委员会委员。

投资者和分析师担心，中东呼吸综合征(MERS)疫情的蔓延可能对本就步履蹒跚的韩国经济造成破坏性打击。他们押注韩国央行下周将降息，而且韩国政府将出台价值数十亿美元的刺激举措。

韩国迄今已经有四例MERS病患死亡，41人受感染。这是中东以外地区爆发的最严重MERS疫情，已经迫使韩国当局关闭超过1,000所学校，加强机场排查，并导致民众恐慌。韩国民众已经在囤积口罩。

Park Sang-young是首尔北部一个城市的汽车经销商，他表示，MERS带来的恐慌情绪已经导致该市很多餐厅就餐人数急剧减少，“以前我要排长队等30分钟的地方，现在很容易就有位子。”

这位韩国央行官员表示，央行此前一直预期消费者支出将上升，但MERS疫情给经济前景增加了一些不确定性，“现在为时尚早，还不知道它对经济的影响程度。”

**削减消费**

然而，一些非正式证据显示经济成长面临更多困难。

接收最多MERS感染病例的医院，座落于首尔附近的京畿道，京畿道的零售商本周回报销售下降。乐天百货一位高管称，水原市分店的营收较前周下降10%。

韩国观光公社公布，截至周三有11,800名观光客取消了韩国旅游计划，其中多数为中国内地、香港和台湾游客。

这对韩国经济是个不利消息，在出口暴跌，消费者和企业支出放缓情况下，韩国经济目前已苦于动能不足。旅游和相关服务业占韩国经济逾5%的比重。

“这一疫情肯定增加了决策者迅速采取行动的压力，我们认为下周降息的机率增加，”大宇证券固定收益分析师Yoon Yeo-sam称。

自2012年中以来，韩国央行六度调降利率，合计降息150个基点，将利率压低至1.75%的纪录低点；最近一次则是在3月意外降息。

**下调经济成长预估**

亚洲开发银行(ADB)估计，在2002-2003年间爆发的严重急性呼吸道症候群(SARS)，对东亚经济面所造成的冲击约达180亿美元，或相当于GDP的0.6%。

有鉴于韩国今年经济成长目标3.7%看似愈发遥不可及，民间机构甚至将成长预估降至2.5%的低位，即便利率进一步调降可能导致家庭债务水涨船高，但政策面采取行动或将势不可免。

外界亦传言政府可能加速端出刺激措施，但财政部否认周四稍晚报纸关于当局计画追加预算20万亿韩元(180亿美元)的报导，这相当于年度GDP的1.3%。

“继5月惨淡的出口报告出炉后，MERS对经济面产生的任何冲击，都会拉高韩国央行降息的机率，我们则将预估该行降息的时点提前至下周四，” 荷兰国际集团(ING)驻新加坡分析师Tim Condon指出。

韩国政策利率图表：link.reuters.com/hak95s

韩国经济数据图表：link.reuters.com/mad96t (完)

(编译 杜明霞/于春红/龚芳; 审校 李春喜/蔡美珍/艾茂林)

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