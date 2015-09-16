焦点：韩国拟消除僵尸企业威胁 11月将建首家银行支持的重组企业

路透首尔9月16日 - 由于部分大型企业亏损和经济前景黯淡令人不安，韩国正在认真处理“僵尸企业”问题，并将在11月成立首家由政府和银行支持的重组企业。

政府上周称，国营银行--韩国产业银行(KDB)还将寻求把其控制的118家非金融企业出售一部分。此举似乎是其解决这个问题的最新办法。该行控制的企业中大约有20家看来陷入困境。

长期以来，僵尸企业问题一直困扰着韩国商界。僵尸企业通常是指那些一直要求援助、或者获利不足以偿还贷款本金的企业。

由于政府和国有银行担心大型企业破产可能会带来大量失业，大型借款人通常都会幸存下来。但考虑到韩国经济指标恶化，中国经济增长放缓以及美国即将升息，主要决策者表示，若无法采取行动，韩国工业优势可能会受损。

“是时候采取前瞻性的措施了，”韩国金融服务委员会(FSC)主席Yim Jong-yong称。该委员会是新重组机构和KDB出售计划幕后的监管者。

“我们需要帮助企业进入良性循环，即割掉这些溃烂的脓疮，以使资金流入生产效率高的领域，而非低效领域，”他接受路透采访时称。

韩国僵尸企业图表：link.reuters.com/nur55w

**大宇造船处境艰难**

新成立的重组机构会拿哪家公司初试身手，目前还不得而知，但市场普遍认为政府之所以采取行动，部分是因为大宇造船(042660.KS)的业绩十分不堪。

大宇造船在约15年前接受了政府救助，并且从国有银行获得数以十亿计美元的贷款，但这家全球最大的造船商却在7月爆出震动市场的坏消息，上半年竟然营业亏损约3万亿韩元（25亿美元）。

大宇造船计划出售非核心资产来应对亏损，与此同时，国有银行正对该公司进行尽职调查，以找出亏损原因并判断公司需要多少资金注入。

不过，即便没有大宇造船，该重组机构也有许多潜在目标可以选择。

重组机构将由包括国有银行和民间银行在内的八家银行提供支持，预计将提供最多2万亿韩元的贷款。初始资金基础约为2,500亿韩元，之后会扩大到1万亿韩元。

重组咨询公司AlixPartners的执行董事Cho Ki-youn认为，新成立的重组机构要想真正发挥作用，需要更多的资金。

“看看许多陷入麻烦的大型韩国公司，银行在把握时机、管理和运营方面都缺乏经验，无法长期维持一家公司，也无力解决公司问题然后出售。”他说道。

“一家能够处理好大型公司重组的机构，这是最令人希冀的事情。”（完）

(编译 许娜/高琦 审校 王洋/张涛)

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