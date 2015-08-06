焦点：中国猪肉进口料激增 行业景气持续大起大落

路透新加坡/北京8月6日 - 全球的猪肉消费中，有半数进了中国民众肚子里，但中国国内猪肉主要由小农供应，只要成本上升，小农们就会减少养猪数量，由此衍生的产业景气循环起落已然带动猪价在今年创下历史新高。

由于担心民生必需品价格波动恐将造成社会冲击，中国政府正试图发展一个更为可靠的食物供应链，但至少到2016年第一季之前供应仍可能持续紧俏，且进口将会跳升。

荷兰合作银行目前预估今年中国猪肉进口将跳升54%至200万吨，主要受惠者为欧盟国家。

当猪价2011年大涨时，政府的因应之道是提供补贴以鼓励增产。但这么做却导致猪肉严重供应过剩、猪价下滑，迫使养猪户屠宰母猪减少饲养量，直到供应数量大减为止。

无可避免地，猪价再度转升，目前福建省生猪价格报每公斤20元人民币(3.22美元)，今年年初报在每公斤13.6元人民币。中国一些最大的猪只养殖场是位于福建。

“在高利润率的带动下，许多农户开始增产，”香港荷兰合作银行家畜行业分析师Pan Chenjun表示。“他们正停止屠宰母猪以增产，而许多大型养猪场也正增加供应。

虽然中国有约八成的猪肉是由小农供应，但养殖超过3,000头猪的农场正迅速扩张，因北京当局正试图发展更为稳定的食物供应链。

过去五年，中大型农场的猪只供应已经增加一倍。

2013年，中国最大肉品生产商、未上市公司双汇集团以47亿美元收购美国猪肉生产商Smithfield Group，这个交易被视为是中国发展一流肉品行业的表态。

然而短期而言，猪肉供给可能持续吃紧。

根据荷兰合作银行数据，6月底时，中国种猪数量处于3,900万头的历史低点，远低于2013年创下的历史高点5,010万头。政府指出，猪只数量连续22个月下滑，已经来到2008年以来最低。

荷兰合作银行指出，生猪供应已从2013年底的历史高点4.68亿头下滑至3.84亿头。

行业网站搜猪网(soozhu.com)分析师Feng Yonghui表示，“现在增加种猪数量并不是说明天就会生出小猪...在增加种猪供应后，小猪要经过一年的生长期才能上市。”

对于猪价可能引发的通胀率影响，中国农业部本周淡然表示，猪价不会出现像2011年的暴涨行情，虽然农业部也承认这波涨势离结束尚远。

即使如此，澳新银行估计，当月消费者物价指数(CPI)有0.2个百分点的增幅，是由6月猪肉平均价格较上年同期上涨7%所拉动。

**环保压力**

新环保法令是另一个加重短期供应问题的因素，新法促使省级政府迁移一些养猪场远离城市中心。

2015年1月1日新的环境保护法正式实施，福建、广东及江苏等地已开始下令严重低于标准的养殖场关闭或迁移。在这段期间，甚至有部分中大型养猪场因为无法达到新的标准而关闭。

全球一年猪肉消费量约1.10亿吨。根据美国农业部资料，中国今年猪肉消费量预估将升至5,740万吨，较10年前的4,510万吨高出27%。

由于本地养猪场无法供应这么高的数量，猪肉进口量预料将上升，一些分析师预测今年进口量200万吨，高于去年的130万吨。

行业消息人士称，中国打算从墨西哥、泰国、及巴西进口猪肉，但德国已经是这波进口商机的大赢家之一。

德国肉品协会VDF指出，2015年上半年德国出口到中国的猪肉数量较上年同期成长一倍，达到8.34万吨。

“我们觉得有望维持这个水准，”VDF执行长Heike Harstick称。

中国活猪及仔猪价格走势图link.reuters.com/gys35w (完)

(编译 张明钧/蔡美珍；审校 孙茉莉/李春喜)

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