《RUSSELL专栏》LNG价格挫跌但产量增加 厂商冀望中国成为救星

资料图片：西澳皮尔巴拉地区LNG运输船North West Eagle的船长Cornelius Johnston在检查发往中国的首船LNG。 REUTERS/Kerry Edwards

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/蔡美珍/高琦

路透澳洲朗塞斯顿2月2日 - 中国能出手拯救液化天然气(LNG)生产商吗？在亚洲市场LNG价格挫跌至四年半低点之际，LNG生产商却投产增加更多的供应。

LNG现货价上周跌至每百万英热单位(mmBtu)7.20美元，为2010年7月以来最低，较去年同期则挫跌了近65%。外界认为LNG价格下挫要部分归咎于中国这个最大的大宗商品消费国。

诚然，北亚地区冬季较往年来得温暖，以及市场供应充沛，也是LNG价格疲弱的主要肇因。

但2014年中国需求成长远未达到市场的预期。

去年中国LNG进口增加10.3%至1,985万吨，增幅是2013年的一半不到。

经济成长放缓，加上天然气价格上涨，使得LNG需求受到抑制，即使中国努力限制煤炭的使用以减少环境污染。

去年中国的天然气需求成长5.6%至1,786亿立方米，这不到1995-2009年期间平均年增幅11.7%的一半。

中国的天然气需求中，有1,279亿立方米由国内提供，同时有578亿立方米是透过管道天然气或LNG的形式进口。LNG进口量相当于270亿立方米。

中国天然气需求无疑可望重回两位数的增长，但这大都将取决于决策者的行动。

中国当局将必须持续推动减少依赖煤炭的政策，也因而必须积极鼓励使用天然气。

以现实层面来看，这代表中国当局将必须扭转去年天然气涨价的决定，让工业用户及家庭用户都能感受到液化天然气(LNG)价格大跌的成果。

去年9月中国调涨天然气价格，根据顾问公司FGE的计算，天然气存量气价格为10.70美元/mmBtu，增量气价格为12.80美元/mmBtu。

中国当局计划今年取消这种两段式定价机制，从而为政策制定者下调天然气价格以刺激需求提供一个现成的机会。

中国的目标是到2020年时天然气用量提高到每年400bcm(10亿立方米)，相当于去年用量的两倍以上。要达成这个目标，则上述条件极为重要。

**LNG将与管线天然气竞争**

LNG价格大跌，或许让LNG更有实力与透过管线进口的天然气竞争。

LNG过去的弱点一直都是比起其他替代能源相对过于昂贵，但情况似乎已经逆转。

中国所采购的管线天然气多数是根据与石油相关的合约，由于原油价格自去年6月以来已经挫跌过半，这代表管线天然气的价格也正在下跌。

这对于LNG而言似乎不是好事，但在某种程度上可能是有利的，因为这会明显降低未来管线天然气项目的经济效益。

中国和俄罗斯在去年签署的每年380亿立方米的大单或许就是个很好的例子。该协议规定将自2018年启动天然气输送。

虽然有关该协议的具体定价并未公开，但据信在中国边境交付的天然气价格将约为10美元/百万英热单位(mmBtu)。

鉴于天然气价格和石油挂钩，这个定价可能已经降到约8美元/mmBtu。若加上将天然气从边境运往中国东北部主要市场的运输成本，价格料接近于12美元/mmBtu。

这个价位远低于当前LNG现货市场价，意味着LNG有可能自管道运输天然气方面抢走市场份额。

除此之外，考虑到经济形势正在恶化，那些计划从俄罗斯和中亚地区修建的通往中国的管道工程，有可能被取消或者是推迟建设，这个可能性变得愈发大。

这将给予LNG生产商一个机会来加大对中国市场的涉足，也为澳洲新一波接近完工的LNG项目带来了希望，他们或许可以为那些尚未签订购买合同的LNG产出找到买家。

今年料有三个澳洲LNG项目投产，年产总计3,200万吨。在之后的几年里，还将有三个澳洲项目和至少三个美国合资项目陆续投产。

当然了，必须要铭记在心的是，LNG价格必须得维持在足够低的水平，才可能同管道输气和煤炭展开竞争，与此同时中国决策者也必须发挥积极作用来刺激需求。（完）

(编译 戴素萍/蔡美珍/高琦 审校 白云/王颖/艾茂林)

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