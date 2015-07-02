特写：经济放缓 大中华区贷款市场增长缓慢

路透香港7月2日 - 对中国经济增长放缓的担忧令北亚贷款市场承压，2015年上半年交易规模持续疲软。

中国境内市场上半年交易规模为681亿美元，较上年同期的612亿美元增长了11.3%。中国市场上半年的交易规模约为本地区市场的三分之一。但二季度规模只有216亿美元，为2012年第四季以来最低。

一家中国四大国有银行的资深信贷银行人士称，“我们仍然能看到来自交通、铁路和能源行业的借款者。但企业获取资金的渠道更为多元化，如债券、股市和基金。银行信贷只是替代选项之一。”

中国政府放宽了货币政策，自11月以来三次降准、四次降息以刺激经济增长。虽然这些举措增加了系统中的流动性，但地方金融机构不愿意向企业提供长期融资，以防止坏账激增。

美银美林亚太银团杠杆融资主管Siong Ooi表示，“中国等经济体增长放缓，令借款人对融资扩张计画更为谨慎。”

中国企业的融资需求减少已经影响到香港的贷款活动。香港上半年贷款规模下降15.4%至414亿美元，上年同期为489亿美元。第二季度贷款规模同比下降1.8%至248亿美元。

长江实业(集团)有限公司550亿港元(70.9亿美元)三年期子弹式贷款堪称香港最引人注目的一笔贷款案，这不仅是因为其规模庞大。这笔通过该集团旗下长江实业地产有限公司获得的贷款，为绩优股公司筹资设立了一个定价标杆。该贷款案得到了银行方面的热烈回应，最终的综合收益降为110个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码95基点；而最初的综合收益为115个基点，利率较Hibor高出不超过98基点。

尽管面临种种挑战，但多数市场参与者依然乐观，他们预计在中国企业开展海外并购的大背景下，下半年贷款规模将超过上半年。

美银美林的Ooi说：“并购或由事件推动的融资以及私有化活动仍将是下半年的推动力，特别是对中国公司而言，此外还有一些潜在的分拆活动。”

例如中国化工集团公司4月时筹集了68亿欧元(77.1亿美元)的18个月期贷款，用于该公司以70亿欧元收购意大利轮胎企业倍耐力(Pirelli)的交易。这是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司在5月筹集总规模为12.9亿欧元的双档三年期银团贷款，取代用于收购欧洲卢浮集团(Groupe du Louvre)的过渡贷款。

银行还希望从越秀集团的80亿美元一年期过桥贷款中分得一杯羹。越秀集团计划将这笔贷款用于从中银香港手中收购南洋商业银行。此外，一中资财团正向亚洲银行业者请求获得19.3亿美元贷款，这笔贷款将用于支持GO Scale Capital收购飞利浦照明组件部门80.1%的股权。

其他由事件引发、在酝酿中的融资包括：复星国际的12亿美元贷款，为收购美国保险商Ironshore 80%股权的计划融资；以及Nasdaq上市公司豪威科技股份有限公司私有化方案所需的8亿美元融资安排。

**民营企业承压**

与此同时，由于中国大陆经济增长放缓，加上中国主席习近平倡导的反腐运动，一些中资民营企业正濒临无法偿还贷款。

污水处理公司--桑德国际有限公司在违反条款后，于4月份提前偿还了全部1.1亿美元贷款，从而避免了更广泛的违约。该公司表示，其股票不能停牌15日以上。

中国连锁百货商店企业--世纪金花商业控股有限公司的1.328亿美元贷款被搁置，因该公司之前宣布，其董事长不知去向。

汉能资本有限公司计划贷款8,200万美元，但在其香港上市关联公司汉能薄膜发电集团有限公司股票停牌后，放款人要求与汉能资本的母公司洽谈。汉能薄膜发电集团有限公司的股价在停牌前暴跌47%，公司市值蒸发近半，至1,631.2亿港元。

此外，由于对大陆企业违约的担忧加剧，台湾监管机构已管控向大陆企业放款。

台湾金融监督管理委员会在4月要求，银行将大陆相关贷款的一般准备金提存比例从2015年底前的1.0%提高至1.5%。对于到期后再展期致实际承作期间超过三个月的银行间贷款，要全额计入暴险总额度，之前为以20%权数计入。银行业者还必须收紧对贸易融资的监督。

尽管如此，台湾今年上半年通过91笔交易的放款额仍增至179亿美元，较上年同期的137亿美元增加31%。

已完成的金额最大的交易包括向液晶显示器生产商--群创光电股份有限公司提供的685亿台币(22亿美元)三年期贷款安排，以及向有线电视运营商--中嘉网络股份有限公司提供的467.42亿台币七年期贷款。(完)

(编译 张荻/孙国玉/汪红英；审校 龚芳/徐文焰)

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