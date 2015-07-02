特写：亚太(不含日本)上半年联贷缩水15% 呼应景气放缓

图为人民币和美元现钞。 REUTERS/Jo Yong-Hak

路透香港7月2日 - 今年上半年亚太地区(不含日本)银团贷款金额降至2,141亿美元，较上年同期的2,524亿美元大减15%，因出口疲软及消费者需求不振，令亚洲各国景气放缓。

联贷案件数量明显缩水，根据汤森路透LPC资料，上半年共608件结案，较去年同期的870件大减30%，而基于亚太地区对贸易的强烈依赖，下半年展望也不预期将会改善。

“在目前经济放缓情况下，企业没有扩大资本支出进行投资的信心，因此如果他们能够暂缓扩张，他们也能够暂缓借款，”汇丰银行董事总经理兼亚太区银团融资主管Phil Lipton在电话专访中指出。

“2014年上半年表现特别强劲，所以我们等于是在和历来上半年最强表现之一的纪录比较，”他称。“市场基本上没有问题，流动性仍然很高。银行业者仍然希望承贷--问题是在于缺乏案子供给。”

星展银行企业机构银行集团董事总经理梅彦长指出，除了经济放缓，联贷市场也面临债市热络的可观竞争压力。

“东南亚及印度借款人持续发债，代表银团贷款的机会更少，”梅彦长称。

梅彦长认为，今年剩下时间的展望差不多一样不好，他预测，2015年亚洲地区不含日本的联贷金额将较上年减少约25%。

“不过这个跌势大致符合各经济体放缓、投资及资本支出放缓情况，”他称。

**中国逆势走坚**

逆势而动的是中国--中国为亚太地区(不含日本)最大联贷市场。受基础设施贷款、项目贷款以及房地产贷款增长推动，中国联贷案金额增逾11%至680亿美元。主导市场的仍是中国政策行和其他国有银行，跨国银行基本上几乎未能由中国市场表现沾光。

今年上半年，亚洲最大贷款市场--日本的联贷规模仅下降1.4%至1,167亿美元。第二季度完成贷款交易197件，总额339亿美元，2014年同期贷款总额359亿美元，完成贷款交易213件。

如中国一样，日本贷款市场也是日本大型银行占据支配地位，留给国际竞争者的地盘不大。因此，亚洲前两大贷款市场的表现对跨国银行的重要性较低。

“如果某个特定市场没有跨国银行参与的交易，可能变得无关紧要，”澳新银行环球银团贷款部主管John Corrin表示。

值得注意的是，传统上由外资银行主导的中国海外并购交易融资，也越来越多地完全针对中资银行，因为融资条件无法让跨国银行接受。这其中包括中国银行为Go Scale Capital收购飞利浦Lumileds的交易提供近20亿美元贷款，以及中国银行和中国招商银行提供8亿美元贷款，支持收购美国上市公司OmniVision Technologies的交易。

“北亚将有几笔中国并购事件驱动交易，但(我)担心有些条款和定价会太苛刻，”星展的梅彦长表示。

在(除日本以外)亚太地区第二大贷款市场香港，今年上半年银团贷款总额较上年同期下降15%至414亿美元。其中包括几笔巨额交易，最大的是550亿港元(71亿美元)贷款，用于亚洲首富李嘉诚和黄与长实重组，以及恒基兆业地产有限公司180亿港元的再融资。

总体而言，东南亚联贷金额大幅下降26%至337亿美元，新加坡占其中的一半略强。

**澳洲的大额私有化交易**

澳洲上半年贷款金额较上年同期的490亿美元下降33%，至330亿美元。按金额衡量，澳洲是亚洲(不含日本)第三大贷款市场。

“对于澳洲等部分市场，贷款额下降不是小事，因为很多跨国银行在澳洲都有业务，”澳新银行的Corrin说。

但澳洲贷款前景更加光明，新南威尔士州政府上月要求买家就输电公司TransGrid 49%的股权提交收购意向，从而启动了备受关注的100亿美元能源私有化进程。

去年的贷款金额受西澳洲Roy Hill Iron Ore项目78亿美元贷款，以及支持购物中心运营商Westfield Group分拆的220亿澳元(170亿美元)巨额过桥贷款提振。

“这些交易的确拉高了去年全年的贷款金额，”澳洲联邦银行(CBA)的贷款市场及联贷负责人Loretta Venten说。

自去年下半年以来，贷款修订和展期的做法普遍受到欢迎。诸如澳洲航空(QAN.AX)和Sonic Healthcare在内的借款人利用有利市况，对到期贷款进行展期并重新商定贷款条件。

“修订和展期使借款人能够锁定对自己有利的价格，”Venten说。(完)

(编译 蔡美珍/王颖/汪红英；审校 高琦/张明钧)

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