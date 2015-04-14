焦点：表外融资低迷拖慢中国3月M2增速 经济疲势仍需宽松政策加力

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
采写 上海/北京新闻中文部 撰写 吴芳
路透上海4月14日 - 受银行表外融资大幅萎缩，中国3月M2增速低于预期，同时推升新增人民币贷款高于预期。分析人士认为，新增信贷中中长期贷款占比仍低，新增信贷能否维持高位仍存疑，社融增量同比继续收缩，3月数据均显示实体经济有效需求仍显低迷，经济走势乏力局面未明显改观。
他们并称，经济下行压力下，外汇占款对流动性补充有限，基础货币派生能力对经济支持力度不够，未来货币政策进一步宽松必要性逐步增强，包括降准、降息及定向等手段概率均不排除。
央行调查统计司司长盛松成在数据发布后的答记者问中称，3月末，M2增速回落主要受外汇占款明显少增，同业资金运用和表外融资减少，导致货币派生能力减少等因素影响。他并表示，央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
中国央行周三公布，3月新增人民币贷款1.18万亿元人民币，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%;3月末人民币各项贷款余额同比增长14%，低于路透14.5%的调查中值。
“粗略的看社融和贷款新增规模是一致的，这种状况不是特别合理，非正常的。所以贷款投放较多可能并非是实体经济融资需求比较旺盛，实际可能是由于监管或各种形式融资渠道导致的融资规模的回表，”交通银行金融研究中心金融分析师徐博认为，本质上来看，社融数据显示整体社会大口径的融资活动还是比较疲弱的。
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦认为，一季度社会融资总量较去年同期大幅减少，表外融资大幅度回表，但实体经济所获得的融资却是出现了实实在在的下降，无论是实体经济需求不足，还是金融机构主动收缩资金投放，都是不利于稳增长和GDP增速保7%的。
“我们认为经济企稳的预期难以实现，上半年经济大概率延续下行压力，预计很快会出台新一轮经济刺激政策，重点依然在刺激投资，货币政策料继续放松，4月份降准或降息的概率很大，”他称。
中国此前公布的今年一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。
**货币政策宽松预期不减**
外贸等数据继续印证实体经济走势疲弱，而3月信贷高位增长质量亦不高，叠加数据仍旧显示房地产政策放松以来投资改善仍然有限，机构均预期政策放松的必要性在逐步增强，惟货币政策进一步放松的手段及时点的选择上分歧犹存。
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮指出，从分项数据看，3月企业户中长期贷款较前两个月大幅下滑，表明信贷高速投放的动力难以持续，而居民户中长期贷款增长低于前两年同期水平，表明地产刺激政策尚未提振居民购房意愿，房地产库存压力不减；3月表外融资中的信托贷款、委托贷款、未贴现承兑汇票继续保持低迷，表外融资零增长出乎意料，应与企业需求低迷有关。
因此，对于未来政策预期，分析师均认为货币政策放松仍是大方向。民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，如果明天公布的GDP不明显偏离预期，在现有的大经济环境下，货币政策还需要进一步放松。从央行降低社会融资成本意图看，降息的可能性更大一些，当然，最迟到三季度，降息和降准两个工具都有可能再次使用。
中信证券固定收益首席分析师邓海清则认为，一季度社融数据反映了中国央行在利率市场化后，基础货币供应遇到的困境，人民币均衡汇率导致外汇占款下降系统性，从而出现央行基础货币供应不足的紧缩效应，因此，预计央行会加速通过货币市场以及PSL、MLF新工具投放流动性，甚至启动降准也是可选项。
中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
“结合近期总理“经济下行压力持续加大”的提法和央行降低逆回购利率的做法，我认为央行再次放松的进程已经开启，上半年还有继续放松的压力和可能性，”国海证券固定收益分析师范小阳则认为，下周政治局会议前后就是政策放松可能的时点，因此，短期内市场放松预期会有所升温。
国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行在合理区间；全国经济运行总体平稳，但下行压力持续加大。 (完)
(审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。