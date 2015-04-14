焦点：表外融资低迷拖慢中国3月M2增速 经济疲势仍需宽松政策加力

采写 上海/北京新闻中文部 撰写 吴芳

路透上海4月14日 - 受银行表外融资大幅萎缩，中国3月M2增速低于预期，同时推升新增人民币贷款高于预期。分析人士认为，新增信贷中中长期贷款占比仍低，新增信贷能否维持高位仍存疑，社融增量同比继续收缩，3月数据均显示实体经济有效需求仍显低迷，经济走势乏力局面未明显改观。

他们并称，经济下行压力下，外汇占款对流动性补充有限，基础货币派生能力对经济支持力度不够，未来货币政策进一步宽松必要性逐步增强，包括降准、降息及定向等手段概率均不排除。

央行调查统计司司长盛松成在数据发布后的答记者问中称，3月末，M2增速回落主要受外汇占款明显少增，同业资金运用和表外融资减少，导致货币派生能力减少等因素影响。他并表示，央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国央行周三公布，3月新增人民币贷款1.18万亿元人民币，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%;3月末人民币各项贷款余额同比增长14%，低于路透14.5%的调查中值。

“粗略的看社融和贷款新增规模是一致的，这种状况不是特别合理，非正常的。所以贷款投放较多可能并非是实体经济融资需求比较旺盛，实际可能是由于监管或各种形式融资渠道导致的融资规模的回表，”交通银行金融研究中心金融分析师徐博认为，本质上来看，社融数据显示整体社会大口径的融资活动还是比较疲弱的。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦认为，一季度社会融资总量较去年同期大幅减少，表外融资大幅度回表，但实体经济所获得的融资却是出现了实实在在的下降，无论是实体经济需求不足，还是金融机构主动收缩资金投放，都是不利于稳增长和GDP增速保7%的。

“我们认为经济企稳的预期难以实现，上半年经济大概率延续下行压力，预计很快会出台新一轮经济刺激政策，重点依然在刺激投资，货币政策料继续放松，4月份降准或降息的概率很大，”他称。

中国此前公布的今年一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。

**货币政策宽松预期不减**

外贸等数据继续印证实体经济走势疲弱，而3月信贷高位增长质量亦不高，叠加数据仍旧显示房地产政策放松以来投资改善仍然有限，机构均预期政策放松的必要性在逐步增强，惟货币政策进一步放松的手段及时点的选择上分歧犹存。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮指出，从分项数据看，3月企业户中长期贷款较前两个月大幅下滑，表明信贷高速投放的动力难以持续，而居民户中长期贷款增长低于前两年同期水平，表明地产刺激政策尚未提振居民购房意愿，房地产库存压力不减；3月表外融资中的信托贷款、委托贷款、未贴现承兑汇票继续保持低迷，表外融资零增长出乎意料，应与企业需求低迷有关。

因此，对于未来政策预期，分析师均认为货币政策放松仍是大方向。民生银行金融市场部首席分析师李志强认为，如果明天公布的GDP不明显偏离预期，在现有的大经济环境下，货币政策还需要进一步放松。从央行降低社会融资成本意图看，降息的可能性更大一些，当然，最迟到三季度，降息和降准两个工具都有可能再次使用。

中信证券固定收益首席分析师邓海清则认为，一季度社融数据反映了中国央行在利率市场化后，基础货币供应遇到的困境，人民币均衡汇率导致外汇占款下降系统性，从而出现央行基础货币供应不足的紧缩效应，因此，预计央行会加速通过货币市场以及PSL、MLF新工具投放流动性，甚至启动降准也是可选项。

中国央行今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

“结合近期总理“经济下行压力持续加大”的提法和央行降低逆回购利率的做法，我认为央行再次放松的进程已经开启，上半年还有继续放松的压力和可能性，”国海证券固定收益分析师范小阳则认为，下周政治局会议前后就是政策放松可能的时点，因此，短期内市场放松预期会有所升温。

国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行在合理区间；全国经济运行总体平稳，但下行压力持续加大。 (完)

(审校 林高丽)

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