焦点：欧洲及中国4月PMI双双逊于预期

德国科隆大教堂前飘扬的德国国旗与欧盟标识旗。 REUTERS/Ina Fassbender

路透伦敦/悉尼4月23日 - 欧元区4月企业活动放缓幅度超越所有专家的预期，而亚洲前两大经济体的制造业活动也降温，这似乎显示全球经济复苏之路不像决策官员预测的那般明朗。

欧元区4月Markit综合采购经理人指数(PMI)急跌，是受到德国及法国制造业订单成长大幅放缓拖累，暗示近来对欧元区的乐观看法可能过度。

这是很长一段时间以来首次有主要欧元区数据逊于所有预测值，况且欧洲央行一个月前才展开购债的刺激措施。

欧元区综合PMI由54.0跌至53.5，低于市场预估的54.4，也低于路透调查中的最低预测值。

法国制造业订单增速放缓尤甚，不过作为欧元区第一大经济体和主要商品出口国的德国，其订单也放缓，暗示未来制造业活动将更为沉闷。

法国和德国的制造业和服务业PMI初值均低于最差的预估。对整个欧元区而言，只有服务业PMI未出现这么差的表现。

Capital Economics的欧洲区经济学家Jessica Hinds说：“综合PMI存在进一步下降的风险，因对于希腊局势和该国可能退出欧元区的担忧加剧，从而令欧元区面临经济增长再度放缓的威胁。”

其它分析师表示，受到危机严重打击的欧元区较小经济体，仍有可能在未来几个月公布改善的数据。

“目前为止可取得的国别数据显示，二线国家情况相对不错，到5月初公布时，PMI数据很有可能会呈现出韧性，”裕信银行经济分析师Marco Valli指出。

**中国刺激措施**

汇丰(HSBC)/Markit周三公布“汇丰中国制造业PMI预览”，2015年4月PMI初值为49.2，为2014年4月以来最低。3月终值为49.6，路透调查预估中值为49.6。

野村分析师指出，这项数据支持了他们的预测，也就是今年剩下的时间里，中国当局将会再降准两次，每次调降50个基点，同时还预测还会再降息三次，每次降息25个基点。

日本4月制造业PMI亦由50.3下滑至49.7，因新订单继续萎缩，且制造业产出为2014年7月来首次下滑。不过数据亦显示工厂招募人手增加。

预期日本央行在下周的政策检视会议上将维持货币刺激政策不变，但可能会下调通胀率预估。

美国方面，预期制造业扩张步伐将稍稍降低，不过增速仍要快于欧洲。预期美国4月Markit制造业PMI初值将略降至55.5，3月为55.7。(完)

(编译/审校 蔡美珍/王洋/孙茉莉)

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