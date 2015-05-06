综述：公债价格骤跌和大宗商品急升 显示通胀回升希望

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透悉尼5月6日 - 避险公债价格突然下跌，而自然资源价格则急速上涨，可能预示通缩局面即将结束，回归到以前的通胀状态。
欧元区公债价格下滑最为突出。德国10年期公债收益率短短四个交易日就大涨了两倍至0.517%，抹掉了今年的所有价格涨幅。
这种情况可能显示，欧洲央行(ECB)庞大的购债计划见效速度甚至快于乐观者的希冀。
“过去六个月金融环境明显放松，这是强力刺激，”瑞士信贷的研究分析师Christel Aranda-Hassel表示。
“今年和明年欧元区经济成长存在明显的上行可能。从这点来看，经济形势显得与零以及不断下降的公债收益率更加不相称。”
其它公债市场也在跟进，表明全球各地投资者可能都认为经济复苏与通胀回升就在眼前，即使实际数据顶多是好坏参半。
经济数据显示第一季美国和中国经济动能大幅减速，同时企业调查预示，未来几个月亚洲仍将表现低迷。但上周数据表示，欧元区已步出通缩，美国服务业增速良好，薪资通胀加速。
美国10年期公债收益率周二触及两个月高位2.20%，一周多前为1.92%。
澳洲、加拿大及英国公债收益率均触及至少四个月来最高水准。英国在周四举行大选前，公债承受着政治不确定性的额外压力。
虽然众所周知全球走势拐点很难预料，但最近几天大宗商品也在朝这个方向进展。
油价及铜价均迅速走升至今年迄今最高水准，锌价则触及八个月来高位。
布兰特原油期货LCOc1从1月低点已累计上涨50%，至每桶68.24美元，美国原油CLc1涨势也不遑多让，目前报每桶61.34美元。
在图表上，公债收益率的跳升看上去诡异地与铜价走势非常相似，暗示就算两者不存在因果关系，也存在某种程度上的关联。(图表：link.reuters.com/few64w)
**“期限风险的逆袭”**
债券收益率重拾升势的另一个相对不利解释，可能是单纯的调整仓位压力，也就是追捧较长天期券种的热潮已经过头，导致收益率低到让买家却步。
苏格兰皇家银行债市策略主管William O'Donell即持这样的观点，他称之为“期限风险的逆袭”(Term Risk Tantrum)，他所指的是投资人年复一年出借资金所要求的溢价。
“我们认为，整体的价格重新调整，与许多固定收益及风险市场“过热”交易的扰动/平仓是一样的意思。”
“看来已经接近持续空头修正的边缘。”
若收益率上升并非反映经济背景改善，这将有如作茧自缚，造成金融条件收紧、打消景气复苏。
关键在于决策人士是否会就债市的巨变提出抗议，如同他们近几年来的作为一样。
荷兰合作银行分析师团队在致客户报告中表示，“这一切看来像是全球经济还不确定是否正处于转折点...收益率曲线的末端给出了肯定的答案，但各国央行最多只说“有可能”处于转折点。”
德国公债及铜价图表：link.reuters.com/few64w
商品价格及美元走势：link.reuters.com/vaw64w
七国集团(G7)国内生产总值(GDP)：link.reuters.com/kym82w
(完)
(编译 张涛/于春红/张明钧; 审校 艾茂林/陈宗琦/王洋)
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