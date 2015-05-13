综述：法国GDP增幅超越预估显示经济积聚动能 德国增长放缓

美股展望：特朗普时代降临 标普500成分股企业CEO乐观前瞻
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透巴黎/柏林5月13日 - 周三公布的官方数据显示，法国第一季录得两年来最快经济增速，不过德国经济却从去年底的强劲增长态势变为放缓。
第一季法国国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.6%，轻松超越0.4%的市场预估。不过同期德国经济增速却为0.3%，远低于2014年第四季的增长0.7%。
欧元区各经济体似乎都受益于低廉的能源和食品价格、弱势欧元、和欧洲央行今年迄今所实施的印钞措施。
不过目前油价已远高于1月水准，加之尽管欧洲央行采取购债措施，但公债收益率仍开始回升，这些都构成了未来隐忧。
欧元区整体GDP数据将在0900GMT公布，料将显示增速能达到0.5%的坚实水平，高于2014年各季表现。
法国政府曾预测，在去年经济勉力成长0.2%后，今年至少料成长1%。周三的数据显示可能超越此预测。
“然而我们研判，复苏力道仍不足以明显拉低法国偏高的失业率。”IHS Global Insight经济分析师Diego Iscaro表示。
季增率强劲系受消费者支出、企业投资、工业生产和库存的支撑；与此同时出口放缓。法国央行曾预估第二季增长将放缓到0.3%。
德国统计局称，公共和民间消费，加上建筑和设备投资，都给该国第一季经济增长带来正面贡献。但贸易构成拖累，因进口增长快过出口。
虽然多年来德国经济都是以出口为导向，但目前推动增长的主要力量是家庭支出，因欧元区贸易伙伴国及更外围的国家状况疲弱，削弱了德国的外部需求。
中国周三公布的规模以上工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资均逊于预期，令人愈发预计政府将必须加大力度提振经济增长。
身为全球第二大经济体的中国，是吸收德国商品和服务的庞大市场。
“疲弱的全球贸易正在冲击德国工业...而如果消费者开始压抑支出，整体经济增长将迅速下滑，”VP Bank首席分析师Thomas Gitzel说。
西班牙两周前公布第一季经济增长0.9%，创2007年以来最快增速，伙伴国同季表现很可能难以超越。
西班牙政府将2015年经济增长率目标调高至2.9%，并表示复苏进程中的最大薄弱点之一--高达24%的失业率，下降速度将快于此前预期。
芬兰统计局公布的初值显示，该国第一季GDP萎缩0.1%。芬兰经济已经连续三年萎缩，尚未恢复到2008年的产出水平。(完)
(编译 王洋/张若琪/艾茂林; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透旧金山1月20日 - 美国总统特朗普才刚宣誓就职几个小时，但不少标普500指数成分股企业的领导人，已经乐观地认为特朗普承诺的减税、刺激性支出及松绑监管措施将提振企业获利。
路透布鲁塞尔1月20日 - 特朗普上任初期的政策计划料将主导未来一周的新闻版面，但他也将看到上任后首份的美国经济体检报告--国内生产总值(GDP)。
--特朗普周五在总统就职演说中承诺“美国优先”，再次引发一些对贸易保护主义政策的担忧，投资者没有找到对美元下大赌注的理由，令美元指数下跌0.1%，美国公债收益率从两周半高位回落，美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。