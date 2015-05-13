综述：法国GDP增幅超越预估显示经济积聚动能 德国增长放缓

路透巴黎/柏林5月13日 - 周三公布的官方数据显示，法国第一季录得两年来最快经济增速，不过德国经济却从去年底的强劲增长态势变为放缓。

第一季法国国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.6%，轻松超越0.4%的市场预估。不过同期德国经济增速却为0.3%，远低于2014年第四季的增长0.7%。

欧元区各经济体似乎都受益于低廉的能源和食品价格、弱势欧元、和欧洲央行今年迄今所实施的印钞措施。

不过目前油价已远高于1月水准，加之尽管欧洲央行采取购债措施，但公债收益率仍开始回升，这些都构成了未来隐忧。

欧元区整体GDP数据将在0900GMT公布，料将显示增速能达到0.5%的坚实水平，高于2014年各季表现。

法国政府曾预测，在去年经济勉力成长0.2%后，今年至少料成长1%。周三的数据显示可能超越此预测。

“然而我们研判，复苏力道仍不足以明显拉低法国偏高的失业率。”IHS Global Insight经济分析师Diego Iscaro表示。

季增率强劲系受消费者支出、企业投资、工业生产和库存的支撑；与此同时出口放缓。法国央行曾预估第二季增长将放缓到0.3%。

德国统计局称，公共和民间消费，加上建筑和设备投资，都给该国第一季经济增长带来正面贡献。但贸易构成拖累，因进口增长快过出口。

虽然多年来德国经济都是以出口为导向，但目前推动增长的主要力量是家庭支出，因欧元区贸易伙伴国及更外围的国家状况疲弱，削弱了德国的外部需求。

中国周三公布的规模以上工业增加值、社会消费品零售总额和固定资产投资均逊于预期，令人愈发预计政府将必须加大力度提振经济增长。

身为全球第二大经济体的中国，是吸收德国商品和服务的庞大市场。

“疲弱的全球贸易正在冲击德国工业...而如果消费者开始压抑支出，整体经济增长将迅速下滑，”VP Bank首席分析师Thomas Gitzel说。

西班牙两周前公布第一季经济增长0.9%，创2007年以来最快增速，伙伴国同季表现很可能难以超越。

西班牙政府将2015年经济增长率目标调高至2.9%，并表示复苏进程中的最大薄弱点之一--高达24%的失业率，下降速度将快于此前预期。

芬兰统计局公布的初值显示，该国第一季GDP萎缩0.1%。芬兰经济已经连续三年萎缩，尚未恢复到2008年的产出水平。(完)

(编译 王洋/张若琪/艾茂林; 审校 蔡美珍/张明钧)

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